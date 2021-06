Žiadny sex či nahota: Fanúšikovia Pána prsteňov spísali online petíciu. Boja sa orgií v pripravovanom seriáli

Dalo by sa povedať, že popkultúrne fenomény Hra o tróny a Pán prsteňov majú rovnakú základňu fanúšikov. A keďže jeden klenot sme už ako seriál videli, je jasné, že fanúšikom nie je ľahostajná výroba toho druhého v takejto verzii. Preto sa rozhodli zakročiť ešte skôr, ako sa do jeho produkcie tvorcovia naplno pustia.

V kultovom seriáli Hra o tróny (Game of Thrones) bolo podľa fanúšikov nahoty až priveľa. Preto sa teraz fanúšikovia Pána prsteňov (The Lord of the Rings) boja, aby to nedopadlo rovnako aj v prípade chystanej novej seriálovej adaptácie príbehu z pera spisovateľa J. R. R. Tolkiena. Tvorcom teda adresujú najnovšiu petíciu, informuje web Unilad.

Dosť bolo nahoty vo fantasy seriáloch

Nahota k fantasy žánrom vždy tak trochu pasovala, čo si osvojili najmä tvorcovia spomínaného hitu GoT. Streamovacia služba Amazon Prime ale pripravuje seriálovú verziu ďalšieho veľkolepého fantasy diela a fanúšikovia sa boja, že aj tu tvorcovia zakomponujú množstvo nepotrebnej nahoty. Dopredu teda prosia tvorcov, aby sa jej vyhli.

A zdá sa, že to s absenciou nahoty v seriálovom príbehu zo Stredozeme myslia vážne. Pripravili totiž aj online petíciu, v ktorej tvorcov o vynechanie nudistických scén prosia. Podpísať ju už stihlo viac ako 37-tisíc fanúšikov Pána prsteňov.

Obavy fanúšikov sú ale oprávnené. Aj keď je totiž o samotnom seriáli známych len veľmi málo informácií, na verejnosť uniklo, že si tvorcovia najali špeciálny tím ľudí, ktorí hercov má priučiť, ako pracovať na intímnych scénach. To vyvolalo vlnu nevôle a podozrenia, že nový Pán prsteňov dopadne rovnako ako GoT na HBO. Spísali preto online petíciu.

Fanúšikovia Pána prsteňov spísali petíciu

„Amazon Prime pripravuje seriál Pán prsteňov, ktorý sa má odohrávať v období pred udalosťami trilógie. Najali si „trénerov intimity“ a hercov na castingoch sa pýtali, či nemajú problém s nakrúcaním nahých scén,“ uvádzajú autori online petície.

„Tolkienovo dielo je prelomové a plné úžasnej kresťanskej symboliky. On sám bol zbožným katolíkom a jeho pamiatku netreba ani v najmenšom špiniť bezdôvodnou nahotou v akomkoľvek význame. Tolkienova tvorba bola vždy prevažne určená pre rodiny… SNAŽTE SA TO DODRŽAŤ,“ vyzývajú nahnevaní fanúšikovia tvorcov.

Či je to skutočne tak a v seriálovom Pánovi prsteňov sa naozaj dočkáme nahoty a sex scén, je otázne. Mnohí fanúšikovia sú ale proti a veria, že takéto kroky zničia kúzlo celého príbehu.

O tom, čo fanúšikov čaká, je známych len veľmi málo informácií. Nevedno, o čom seriál z dielne Amazon Prime bude, dočkať by sme sa ho mali na prelome rokov 2021 a 2022. Cieľom autorov online petície je vyzbierať 50-tisíc podpisov, čo sa im asi aj podarí splniť. Či ich žiadosť ale tvorcovia napokon aj vezmú na vedomosť, zostáva otázne.