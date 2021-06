Obľúbená postava z marveloviek je gender fluid. Nie je ani muž, ani žena

Zdá sa, že fanúšikov obľúbených marveloviek čaká veľmi zaujímavé obdobie. Od celovečerných filmov si ešte chvíľku oddýchneme, no streamovacia platforma Disney+ už o pár dní uvedie nový seriál Loki. Ten, ako tvorcovia sľúbili, prinesie viacero pre fanúšikov neznámych odhalení a noviniek. A skutočne to bude stáť za to.

Postava zlomyseľného boha Lokiho, ktorého sme prvýkrát vo filmovom svete Marvel Cinematic Universe (MCU) videli v komiksovke Thor, sa právom pridala na zoznam tých najobľúbenejších, aj keď z nej nič dobré nikdy nevzišlo. Môže za to najmä jej herecký predstaviteľ Tom Hiddleston, ktorý do postavy vložil čaro a zžil sa s ňou najviac ako len vedel.

Loki teraz dostáva dlho očakávaný vlastný rovnomenný seriál, ktorý prinesie hneď niekoľko dôležitých medzníkov, informuje web Screenrant.

Na Disney+ prichádza Loki vo vlastnom seriáli

Len pred pár dňami sme sa dozvedeli, že práve seriál Loki bude pre budúce smerovanie celého konceptu MCU nesmierne dôležitým medzníkom a Fázu 3 a 4 prepojí. Bude o cestovaní dimenziami a časopriestormi, čím sa majú zaoberať aj nasledujúce celovečeráky, najmä chystaný film Eternals. Nielen toto však tvorcovia o chystaných šiestich epizódach Lokiho prezradili.

Seriál bude koncipovaný ako Lokiho príbeh a dozvedieť by sme sa mali, čo sa s obľúbeným zlosynom stalo po udalostiach vo filme Avengers: Endgame.

Ako je všetkým fanúšikom známe, práve v tomto megalomanskom projekte Loki ukradol teserakt a začal utekať v čase a priestore. Organizácia Time Variance Authority si ale všimla, že Loki pri svojich cestách narobil nemalé problémy, a tak ho museli zatknúť. Keďže Lokiho históriu členovia tejto organizácie veľmi dobre poznajú, tak vedia, čo od neho môžu očakávať, a že by mu rozhodne nemali všetko uveriť. Napokon ale budú potrebovať jeho pomoc.

Boh, ktorý nie je ani muž, ani žena

Seriál Loki je fanúšikmi dlho očakávaný, pretože tvorcovia, ako sme spomínali vyššie, doňho zakomponujú množstvo pre dej dôležitých zvratov a dozvieme sa aj veľa o samotnom Lokim. Vôbec prvú novinku si všimol web Screenrant v nedávno zverejnených upútavkách. Doposiaľ totiž nikto nevedel, že Loki je gender fluid. Čo to znamená?

Nie je tajomstvom, že šéfovia Marvel Studios chcú do jednotlivých budúcich filmov dostať viac rozmanitosti. Že to ale urobia priamo pri Lokim, nevedel a netušil nikto. Doposiaľ ho totiž všetci mali za zlomyseľného muža, ktorý si dokáže podmaniť hocikoho. Zábery z ukážky však jasne ukazujú, že pri jeho väzenských záznamoch pri kolónke muž a žena nesvieti nič, len poznámka „gender fluid“. To značí, že Loki nie je ani muž, ani žena, a teda môže byť čímkoľvek.

Loki tak môže nadobudnúť podobu kohokoľvek a to zrejme riadne zamieša karty v celom príbehu konceptu MCU. Uvidíme, čo si teda pre nás tvorcovia napokon prichystajú.

Loki dorazí na streamovaciu platformu Disney+ už túto stredu, teda 9. júna. Každý týždeň potom vyjde vždy nová epizóda. V seriálovej novinke sa v hlavných úlohách okrem Hiddlestona objavia aj Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant a mnohí ďalší. Tvorcom seriálu je Michael Waldron známy vďaka práci na animovanej kultovke Rick & Morty. V budúcnosti bude režisérovať marvelovku Doctor Strange In the Multiverse of Madness.