Veľký návrat do Stredozeme: Vzniknú nové filmy zo sveta Pána prsteňov od producentov pôvodnej trilógie, o tomto môžu byť

Jeden prsteň bude opäť vládnuť kinosálam. Štúdio Warner Bros. v spolupráci s produkčnou spoločnosťou New Line Cinema totiž oznámili, že začali pracovať na niekoľkých nových filmoch, ktoré rozšíria fantastický svet vytvorený spisovateľom J. R. R. Tolkienom. Vychádzať majú z knižiek.

Čo konkrétne to bude, zatiaľ nevedno. Šesť filmov adaptoval z knižných predlôh v minulosti režisér Peter Jackson a získal za to množstvo pochvál od fanúšikov pôvodných literárnych diel i kritikov. Nový, zatiaľ nešpecifikovaný, počet filmov má vychádzať tiež z pôvodnej trilógie Pán prsteňov a Hobit, informuje web The Hollywood Reporter.

Nová várka celovečerákov zo Stredozeme

Nové filmy zo Stredozeme majú priniesť zatiaľ nevyrozprávané príbehy a je dosť možné, že tvorcovský tím sa zameria aj na knižnú publikáciu Silmarillion. Tá bola vydaná po Tolkienovej smrti a je doplnkom k mytológii Stredozeme. Tvorená je zápiskami, nedokončenými príbehmi a poznámkami, ktoré po sebe Tolkien zanechal, a ktoré dával niekoľko rokov dohromady jeho syn Christopher Tolkien. Prvýkrát táto zbierka vyšla až v roku 1977.

Oživenie Pána prsteňov na striebornom plátne je celkom prekvapivým, no nie nečakaným krokom zo strany Warner Bros Discovery. Štúdio totiž viackrát predstavilo svoj zámer v pokračovaní produkcie filmov z tohto sveta. Podarilo sa to však až teraz, keď streamovacia služba Amazon Prime Video s úspechom uviedla svoj seriál The Lord of the Rings: The Rings of Power a chystá už jeho druhú sériu. Ide o najnákladnejší seriál, aký bol kedy vytvorený a nakrútený. Odohráva sa stovky rokov pred hlavnou dejovou líniou Pána prsteňov a Hobita.

Bez Jacksona?

Warner Bros. nové filmy vyrobí v spolupráci s New Line Entertainment a spoločnosťou Middle-earth Enterprises. Ďalšie detaily neboli zverejnené, nie je preto aktuálne jasné, kedy sa prvého filmu dočkáme v kinách. Isté ale je, že nepôjde len o jeden, ale o viacero filmov.

Najbližším celovečerným počinom bude anime projekt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, ktorého produkcia aktuálne prebieha. Projekt má pod palcom spoločnosť New Line.

Ako web The Hollywood Reporter uvádza, vzniknúť by mali aj ďalšie videohry či tematické zábavné parky a ďalšie atrakcie. Vyzerá to ale tak, že po šiestich filmoch (Spoločenstvo prsteňa, Dve veže, Návrat kráľa a trilógie Hobit) nebude na nových projektoch nijak participovať Peter Jackson.