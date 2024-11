Zhasla nádej divákov Dunaja, k vašim službám. Obviňujú z toho jedinú postavu, neuveríte, na koho smerujú svoj hnev

Epizódy tohto týždňa diváci dobového seriálu sledovali so zatajeným dychom. Opäť sa totiž ukázalo, že v tomto seriáli víťazí dobro nad zlom a nech sa postavy snažia akokoľvek usilovne, neodkážu to zmeniť.

Zvraty v Dunaji, k vašim službám rozhodne nekončia. Len nedávno sme vás informovali o tom, že sa v seriáli všetko skomplikovalo po tom, ako Holubec odhalil viacero tajomstiev a v ohrození sa ocitli Wolfie s Lenou. Najviac sa však v súčasnosti diváci obávajú o postavu Alenky, ktorá sa postavila pred súd.

Za všetko môže ona

Vo štvrtkovej epizóde zaznel rozsudok jasne a zrozumiteľne – Alenku odsúdili na 15 rokov väzenia. Jediné, čo jej totiž mohlo pomôcť, bola výpoveď Terezy, ktorá pozná pravdu. Tej sa však diváci nedočkali.

„Dúfala som, že Tereza bude vypovedať v prospech Alenky, riadne sklamala a nepomohlo ani ako o nej pekne hovorili,“ napísala diváčka v príspevku, ktorý rozprúdil diskusie. „Tereza ma vôbec neprekvapila, čakala som že bude vypovedať v Alenkin neprospech,“ oponovala jej hneď ďalšia, keďže sa podľa jej slov dal tento výsledok predpokladať.

Nie je to tak Tereza, kto ľudí nemilo prekvapil. Vinu za Alenkino odsúdenie totiž pripisujú jej kamarátke, ktorá podľa nich svojím zásahom celú situáciu len zhoršila.

„Keď v reštaurácii poslal dokonalú Terezu plochonožec Julo do… a keď zavoňala tú jeho vodu po holení, keď jej to necitlivo pošepkal do uška a ona zrazu videla jeho tvár, ako sa nad ňou skláňal, taká ohrdnutá vyzerala, že rovno pobeží na súd a všetko povie. No ale keďže jej Eva zas tak rovno a necitlivo šplechla do tváre, že vedúca sa zajtra vráti, v tom momente si to rozmyslela a jasné, že návratom Aleny sa rozplynie jej sen byť vedúcou. Eva nemala do nej skákať, keď chcela, aby svedčila a povedala pravdu, no raz darmo,“ nebrala si servítku pred ústa diváčka a dodala: „Eva Alene pomohla, ale rovno za mreže na 15 rokov.“

„Ona sa už len vidí jak vedúca. Možno keby ju s tým Eva toľko neprovokovala že šak Alenka sa vráti a ona bude vedúca zas, tak by možno vypovedala inak,“ súhlasila ďalšia. „Tak to bolo úplne jasné. Možno keby jej Eva neoponovala, tak by Tereze nedocvaklo, že tým príde o svoju vysnívanú pozíciu,“ pridala sa tretia.

Ľudia zároveň písali, že ak chceli Alenkine kamarátky docieliť to, aby vypovedala v jej prospech, mali jej sľúbiť túto pozíciu vedúcej a všetko by bolo inak.