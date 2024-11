Meteorológovia opäť prehodnotili predpovede na zimu 2024/2025. Všetko sa ešte môže nečakane zmeniť

Všetko ešte môže byť inak. Tak ako najnovšie krátkodobé predpovede upozorňujú na výrazný pokles teplôt, tak tieto zmeny ovplyvnia aj dlhodobé predpovede. Z dlhodobého hľadiska je to pritom prvý prejav zimnej sezóny napriek tomu, že oficiálne ešte stále panuje jeseň.

Ako informuje portál Severe Weather, november je posledným mesiacom meteorologickej jesene. Nad Európou meteorológovia zaznamenali na väčšine svetadiela teplejšie počasie ako zvyčajne, s výnimkou krajného severozápadu a centrálnych častí. Prichádza totiž chladné obdobie, ktoré by mohlo ovplyvniť najbližšie mesiace.

Chladnejšia zima než čakali

Pri pohľade na Európu meteorológovia zaznamenali oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá prinesie do strednej a západnej časti studené severné prúdenie, čím sa zvýši aj potenciál sneženia v celej oblasti. Zároveň je možné pozorovať pokračujúcu anomáliu studeného vzduchu, ktorá zasahuje od severozápadu až do centrálnych častí. Je to spôsobené rotáciou systému nízkeho tlaku vzduchu proti smeru hodinových ručičiek, ktorý na svoju západnú stranu prináša studený vzduch a na východnú stranu teplejší vzduch.

Od decembra navyše meteorológovia pozorujú absenciu teplých anomálií, čo ukazuje potenciálnu cestu chladnejšieho alebo studeného vzduchu, ktorý prinesie oblasť nízkeho tlaku. Tá sa tiahne od severozápadu až do centrálnych častí. Takýto model by mohol priniesť dlhotrvajúce zimné obdobie. Odborníci však upozorňujú, že je ešte príliš skoro na to, aby bola táto skorá predpoveď rozhodujúca pre celé obdobie zimy, no ak sa táto situácia zopakuje koncom decembra, budú očakávať výrazné ochladenie od začiatku roka a dlhotrvajúce chlady.

Napriek tomu je toto prvá predpoveď, ktorá sľubuje chladnejšiu zimu, oproti tým predošlým, ktoré predpovedali teplú zimu bez snehu.