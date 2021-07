Žena si myslela, že ovoňala bežný kvet, no nadrogovala sa a zažila halucinácie. Nájdete ho aj u nás

Už sa prostredníctvom TikToku, ale aj ďalších sociálnych sietí šírili rôzne bláznivé výzvy a dozvedeli sme sa vďaka nim aj o smoliaroch, ktorí mali šťastie v nešťastí. Práve na TikToku uverejnila video aj žena, ktorá si len chcela privoňať k peknej kvetine. Netušila však, že je to v skutočnosti nebezpečná droga.

Ženy netušili, že inhalovali nebezpečný halucinogén

TikTok sa v súčasnosti radí medzi mladými najviac využívané platformy, denne na nej nájdete množstvo bizarného obsahu. Ako informuje portál IFLScience, mali sme možnosť vďaka TikToku vidieť ženu, ktorá držala v rukách malú chobotničku a neuvedomovala si, že jej je to zviera také jedovaté, že jej môže privodiť okamžitú smrť.

Ďalšou ukážkou toho, čo dokáže ľudská nevedomosť, je prípad speváčky Raffaely Weyman. Tá pred niekoľkými dňami uverejnila video, na ktorom spolu s kamarátkou ovoniavajú krásny veľký kvet. Ani jedna zo žien si však neuvedomovala, že počas zdanlivo neškodného ovoniavania kvetu inhalovali jeden z najnebezpečnejších halucinogénov na svete.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa * 𝐑𝐀𝐋𝐏𝐇 * (@songsbyralph)

Ženy boli práve na ceste na narodeninovú oslavu. Keď tam dorazili, zrazu sa obe cítili tak čudne, že napokon museli z oslavy predčasne odísť. Ukázalo sa, že ženy natrafili na kvet, ktorému sa ľudovo hovorí anjelská trúba, oficiálne sa však nazýva durman obyčajný. Celkom bežne ho nájdete aj v záhradkách slovenských milovníkov kvetov.

Takú drogu by si dobrovoľne nedal nikto

Je to poriadne zradná kvetina, na pohľad je totiž veľmi pekná, no láka aj svojou sladkou vôňou. Obsahuje však alkaloid skopolamín, nie nadarmo sa mu teda hovorí diablov dych. Ako sa pre portál The Guardian vyjadrila profesorka farmakológie Val Curran, účinky skopolamínu by na vlastnej koži nemal testovať nikto. Po užití skopolamínu má človek sucho v ústach a zmenšené zreničky, objaviť sa však môžu aj ďalšie nepríjemné príznaky.

Speváčka z TikToku priznala, že po tom, ako sa dostala domov, okamžite padla do postele a zaspala. Zo spánku ju však vytrhávali tie najdesivejšie sny, aké kedy zažila a prvýkrát v živote zažila dokonca aj extrémne nepríjemnú spánkovú paralýzu. Niektoré legendy hovoria, že skopolamín sa dokonca počas druhej svetovej vojny používal aj na vypočúvanie väzňov alebo že droga urobí z človeka zombíka. Samozrejme, z času na čas ho v minulosti testovali na pacientoch aj lekári. Nie je to však droga, ktorú si len tak kúpite niekde od dílera na ulici. Curran dodáva, že to nie je halucinogén, ktorý by si človek bral dobrovoľne.