Žena núka izbu za 1600 na mesiac, smiete tu byť len po 9. večer cez týždeň, nemá ani kúrenie. Ľudia jej šialenú ponuku vysmiali

Bývať vo vlastnom v súčasnosti nie je také jednoduché, mnohým neostáva nič iné, len platiť podnájom. Neraz sa človek musí deliť o byt aj s ďalšími ľuďmi. Podeliť sa chcela aj majiteľka bytu v Londýne. Zdá sa však, že hľadá skôr niekoho, kto bude jej súkromným bankomatom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bez kúrenia a bez obývačky

Ako informuje Mail Online, majiteľka jedného z londýnskych bytov v Hampstead Heath núka do prenájmu jednu z izieb. Už zo samotnej ceny sa hrnú do očí slzy, žiada totiž 1 350 libier na mesiac (v prepočte 1 600 eur). Ľudí však pobúrili pravidlá, ktoré si majiteľka bytu stanovila. Od budúceho spolubývajúceho žiada, aby pracoval niekde v meste, ideálne od rána do večera. V byte by sa mal zdržiavať len počas noci a len cez týždeň, ideálne je, aby na víkend odchádzal niekam preč.

Zakázané je používanie obývačky, môžete však používať kuchyňu a kúpeľňu. Do prenajatej izby si nesmiete vodiť hostí a po jedenástej večer musíte byť ticho. Perličkou je, že v byte v podstate nie je kúrenie. Kúpeľňa údajne má vyhrievanú podlahu, no v izbe je len elektrický ohrievač. Majiteľka prízvukuje, že budúci spolubývajúci si ho môže na diaľku nastaviť cez svoj telefón.

Anyone looking for a single bedroom with no heating where you can’t make noise and can only be home from 8:30pm to 8am (weekdays only)? Here’s one for a bargain (£1350)!!! pic.twitter.com/f4icntNUPC — Sophia (@0ldoini) January 13, 2025

Ostrá kritika

Výhodou vraj je, že lokalita, v ktorej sa byt nachádza, je veľmi tichá a len dve minúty pešo sa nachádza park a v okolí je mnoho dobrých kaviarní. Súčasťou izby, ktorá meria dva krát štyri metre, je posteľ, skriňa, stolík a spomínaný ohrievač. Od budúceho podnájomníka očakáva, že bude priateľský, čistotný a tichý a musí zaplatiť zálohu vo výške 1 557 libier (1 845 eur).

Ľudia sa do majiteľky ihneď pustili a označili ju za sebeckú osobu, ktorá chce niekoho len kruto využiť. Tá vysvetlila, že pracuje zo svojej obývačky, preto tento priestor potrebuje pre seba. Po večeroch navyše z domu vyučuje hru na husle, čím obhajuje to, že by podnájomník mal domov chodiť až neskôr.

Majiteľka seba samu popísala ako 38-ročnú, tvrdo pracujúcu učiteľku, ktorá je tichá, čistotná a priateľská a od podnájomníka očakáva to isté. Podľa ľudí, ktorí jej ponuku kritizujú, je však sebecká a v skutočnosti spolubývajúceho nechce, chce len jeho peniaze. Niektorí píšu, že niečo takéto by ani nemalo byť legálne. Majiteľka po ostrej kritike prísne podmienky trochu zmiernila, no ľudia jej aj tak nič nedarovali.