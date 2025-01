Dodnes v ňom vyvoláva hrôzu: Muž precestoval všetky krajiny sveta, prehovoril o najstrašidelnejšom mieste, aké kedy videl

Možno aj vy snívate o tom, že precestujete svet. Málokomu sa to skutočne podarí, Drew Binsky sa však zaradil medzi dobrodruhov, ktorým sa podarilo navštíviť každú krajinu na svete. Prezradil, ktoré z miest bolo to najhrôzostrašnejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najstrašidelnejšie miesto

Ako informuje LADbible, cesty dobrodruha menom Drew Binsky sledujú na sociálnych sieťach milióny ľudí. Dokumentuje svoje cesty okolo zemegule, niektoré vás pobavia, iné chytia za srdce. Drew ukazuje, že cestovanie nie je vždy len o pláži, slnečníku a popíjaní drinkov. Na jednom z ostrovov mal dočinenia s kanibalmi, inokedy sa zas ocitol na najužšom mieste na svete. Žiadne z miest v ňom však nezanechalo taký dojem, ako N’Djamena v Čade.

Drew tvrdí, že je to jednoznačne to najstrašidelnejšie miesto, aké kedy navštívil. Nejaký čas tu strávil ešte v roku 2018, no aj po rokoch má na tele zimomriavky, keď si na N’Djamena spomenie. V rozhovore pre UNILAD prezradil, že nikdy nezažil väčší strach a pocit, že mu z každej strany hrozí nejaké nebezpečenstvo, ako v tom horúcom, prašnom, pekelnom meste.

Bál sa o svoj život

Vyše tucet ľudí na neho zaútočilo len preto, že si chcel niekde urobiť fotku, dokonca ho ohrozovali nožom. Je presvedčený o tom, že keby pri sebe nemal miestneho človeka, ktorý bol jeho priateľom, zrejme by nevyviazol živý. Aby toho nebolo málo, nefungoval mu tu ani telefón a v istom momente sa od seba s priateľom nechtiac rozdelili po tom, ako nasadli na taxi motocykle. Ukázalo sa, že motorka, na ktorej sedel, bola kradnutá, stal sa preto účastníkom policajnej naháňačky.

Klincom do pomyselnej rakvy bol moment, keď sa chcel večer uvoľniť v bare a keď vyšiel von, šliapol do ľudských výkalov. Cítil sa v Čade natoľko zle, že sa rozhodol návštevu tohto miesta ukončiť predčasne. Dodáva, že N’Djamena bolo navyše mesto, kde ani nenájdete priveľa miest, ktoré by stáli za návštevu, z pohľadu turistu tu vraj veľmi niet čo robiť. Napriek nepríjemnej skúsenosti ale Drew Čad celkom nezavrhol a údajne by bol ochotný opäť ho niekedy navštíviť, radšej by sa však vybral do iných miest.