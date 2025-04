Žena na Kramároch zabíjala šváby: Na infekčnom bola s dcérou, nemocnica o probléme vie a situácia ju mrzí

Na infekčnom oddelení Univerzitnej nemocnice v Bratislave sa objavil problém so švábmi. Hoci ide o pracovisko, kde liečia najťažšie prípady, hygienické podmienky tu podľa svedectiev nezodpovedajú štandardom, ktoré by si chorí pacienti zaslúžili.

Ako prvá o prípade informovala TV Markíza, no na situáciu upozornil aj Denník N. Matka sedemročného dievčaťa, ktoré bolo hospitalizované pre vážny rotavírus, počas pobytu v nemocnici narazila na šváby hneď dvakrát. Jedného zabíjala na toalete, druhého našla v kúpeľni. Celú situáciu zdokumentovala a informovala zdravotnícky personál.

Prísny režim, no nevyhovujúce podmienky

Matka hospitalizovanej strávila s dcérou na infekčnom oddelení tri dni. Izbu s kúpeľňou a toaletou mali pre seba, no prostredie opísala ako zanedbané a nevyhovujúce.

„Boli tam staré smradľavé kúpeľne, špina, plesne. Je to strašné prostredie. Ale musím povedať, že personál v takýchto podmienkach robí zázraky,“ povedala pre televíziu. Nemohli opustiť izbu ani vyjsť na chodbu, čo je súčasťou režimu, ktorý má zabrániť šíreniu nákaz. O to väčší šok bol, keď na vlastné oči uvidela šváby, ktorých výskyt by v zdravotníckom zariadení nemal byť vôbec tolerovaný.

Nemocnica priznala problém, sľubuje rekonštrukciu

Univerzitná nemocnica sa za incident ospravedlnila a tvrdí, že ide o staré priestory, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou. „Izolovaný výskyt švába sa v starších budovách môže vyskytnúť aj relatívne krátko po dezinsekcii,“ uviedla hovorkyňa Eva Kliská s tým, že posledná prebehla pred tromi týždňami.

Zároveň oznámila, že v najbližších mesiacoch plánujú komplexnú rekonštrukciu celého infekčného pavilónu. Matku však situácia nahnevala. „Je to naša hlavná nemocnica, výkladná skriňa slovenského zdravotníctva. Keby tam malo ležať dieťa niektorého z ministrov, určite by sa niečo také nestalo.“

Tri dni, dve noci a 53 eur

Ako sprievodná osoba dieťaťa zaplatila za trojdňový pobyt v nemocnici 53 eur. „Odvody si platím a za to som dostala dve noci s dvoma švábmi. Pacienti, a najmä detskí, si zaslúžia viac,“ hovorí. Podľa nej je absurdné, že niektorí pacienti tam musia v takýchto podmienkach stráviť aj celé týždne. „Ten pavilón sa doslova rozpadá. V takých kúpeľniach by sa človek bál vôbec osprchovať.“