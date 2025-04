Do Bratislavy prichádza ikonická značka, bude v známom nákupnom centre: V tento deň otvorí svoju prvú slovenskú predajňu

Na túto správu čakalo množstvo fanúšičiek luxusnej bielizne. Victoria’s Secret, legendárna americká značka známa svojimi ikonickými podprsenkami, vôňami aj prehliadkami, otvára svoju prvú kamennú predajňu na Slovensku.

Najnovšie zverejnila dátum svojho otvorenia. Obchod otvorí svoje brány 24. apríla, a to v nákupnom centre Nivy v Bratislave. Po rokoch, keď sme si produkty tejto značky mohli kupovať len online alebo pri cestách do zahraničia, prichádza Victoria’s Secret konečne aj k nám, a to s celým zážitkom, ktorý k značke neodmysliteľne patrí.

Luxus a prehľadnosť v jednom

Nový obchod sa nesie v duchu modernej elegancie, na akú sú zákazníčky zvyknuté z veľkých svetových metropol. Dizajn predajne je prehľadný, čistý a má jasný cieľ. Umožniť pohodlné, plynulé a štýlové nakupovanie. Nájsť tu budete môcť kompletný výber produktov značky od podprseniek a nohavičiek cez nočnú bielizeň až po ležérne loungewear kúsky z rôznych kolekcií. Nejde však len o módu, Victoria’s Secret podľa vlastných slov dlhodobo spája komfort, ženskosť a sebavedomie v jednom.

Značka je známa aj svojimi vôňami, ktoré si získali srdcia zákazníčok po celom svete. V predajni nebude chýbať ani kolekcia Victoria’s Secret Beauty, ktorá zahŕňa telové spreje, hmlové vône, telovú kozmetiku aj prémiové parfumy. Bombshell Eau de Parfum, ikonická vôňa tejto značky, tu bude patriť medzi hlavné hviezdy.

Meranie podprsenky? Bez objednania a zadarmo

Zákazníčky budú môcť v novej predajni využiť aj praktickú službu a to osobné meranie veľkosti podprsenky. Táto služba je bezplatná a nie je potrebné sa na ňu objednávať vopred, stačí prísť.

Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSCO) patrí medzi najznámejších predajcov spodnej bielizne na svete. Okrem hlavnej značky zahŕňa aj Victoria’s Secret PINK a Adore Me, digitálnu platformu zameranú na ženy rôznych veľkostí a štýlov. Spoločnosť má aktuálne viac ako 1 350 obchodov v 70 krajinách sveta a zamestnáva vyše 30 000 ľudí. Jej cieľom je podporovať ženy v každej fáze života, zvyšovať ich sebadôveru a oslavovať ich jedinečnosť.

Ak chcete mať prehľad o aktuálnych kolekciách, akciách či novinkách z predajne, oplatí sa sledovať ich oficiálny slovenský Instagram značky – @victoriassecretslovakia.