Žena, ktorej odmietli na Malte vykonať potrat a hrozí jej smrť, dostala novú nádej. Čaká ju nebezpečný prevoz

Tehotnú Američanku Andreu Prudent, ktorú na dovolenke na Malte postihol neúplný prirodzený potrat, letecky dopravia do Španielska, kde jej vykonajú interrupciu s cieľom zabrániť infekcii. Na Malte totiž zákon zakazuje interrupciu a nepovoľuje ju za žiadnych okolností. Tlačovú agentúru Associated Press (AP) o tom vo štvrtok informoval partner ženy Jay Weeldreyer.

Jay pre AP telefonicky z nemocnice na Malte povedal, že jeho partnerku čaká život ohrozujúca infekcia, ak sa tkanivo plodu urýchlene neodstráni.

Andreu postihlo 12. júna silné krvácanie, potom nasledovalo predčasné prasknutie amniónového vaku a oddelenie placenty, uviedol partner. Hoci nemocnica pozorne sleduje prípadné príznaky infekcie, zariadenie nemôže urobiť zákrok na dokončenie prirodzeného potratu, vysvetlil Weeldreyer.

Vládnu tú najprísnejšie pravidlá

Ostrovná krajina Malta je jediným členom Európskej únie, ktorý zakazuje interrupcie z akýchkoľvek dôvodov. Verejná nemocnica Mater Dei, kde je Prudent hospitalizovaná, agentúre AP oznámila, že nemôže poskytnúť informácie o pacientke vzhľadom na zákony o ochrane súkromia.

„Potrat je dokončený na 80 percent,“ povedal Jay. „Voda jej odtiekla, placenta sa oddelila, ale plodu bije srdce, preto plod nemôžu vybrať,“ dodal. V iných rozhovoroch pre médiá dvojica uviedla, že placenta je odlúčená čiastočne.

Na Maltu pricestovali 5. júna

Dvojica pochádza z mesta Issaquah v americkom štáte Washington, neďaleko Seattlu. Na Maltu pricestovali 5. júna a chceli tam tráviť vytúženú dovolenku.

Andrea začala krvácať a o týždeň ju hospitalizovali, spresnil jej partner. Dodal, že partnerka bola 16 týždňov tehotná, keď u nej nastalo krvácanie.

Okrem obavy z rizika infekcie (sepsy) sa dvojica bojí, že Andrei by sa mohlo počas lekárskeho evakuačného letu obnoviť krvácanie. Let je dohodnutý do Španielska, kde ju prijmú do nemocnice.

„Nemocnica Mater Dei odviedla dobrú prácu v rámci toho, čo má na základe maltského zákona dovolené urobiť,“ vyhlásil jej partner. Andrea dostáva antibiotiká a pozorne sledujú možné príznaky infekcie, doplnil.