Záujem o Sputnik sa nepotvrdil. Po tom, čo sa ním nedá zaočkovať ani Matovič, naň čaká len 1636 ľudí

Slovensko včera spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Michalovciach, Nových Zámkoch, Humennom, Bojniciach, Piešťanoch či Žiline. Prvá osoba má byť zaočkovaná v pondelok 7. júna.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň očakáva, že neregistrovanou ruskou vakcínou sa zaočkuje zhruba 80-tisíc ľudí. Ide teda o oveľa reálnejšiu predstavu, ako mal bývalý premiér Igor Matovič. Kedysi to bolo 500-tisíc ľudí, ktorí by sa touto vakcínou podľa jeho výpočtov chceli očkovať. Do konca júna 2021 chcel vtedy objednať 2 milióny dávok.

Matovič sa Sputnikom očkovať nedá

V poslednom vyjadrení však Matovič povedal, že sa Sputnikom V zrejme zaočkovať nedá, pretože ako minister musí veľa cestovať po Európe a so Sputnikom V by v iných krajinách nepochodil. To, že ako minister má výnimku od hlavného hygienika, už nespomenul. Všetkým, ktorých o tejto vakcíne celé týždne vehementne presviedčal svojim vyhlásením zrejme opäť odkázal, aby si túto vakcínu nedali pichnúť ani oni. Veď prečo by to robili, keď nezískajú hlavnú výhodu a to voľnejšie cestovanie?

Sputnikom sa môžu očkovať ľudia vo veku od 18 do 60 rokov. Logistiku tejto očkovacej vakcíny považuje Lengvarský za najkomplikovanejšiu, keďže po rozmrazení vydrží dve hodiny. Pripomíname, že ani minister zdravotníctva by sa ruskou vakcínou zaočkovať nedal, neodporučil by ju ani svojej rodine a známym.

Ako dnes informovali analytici z Dáta bez pátosu, realita je iná, ako si ju vysníval bývalý premiér. Po prvom dni máme v čakárni na Sputnik V len niečo cez 1636 čakateľov. V priebehu niekoľkých dní toto číslo zrejme ešte porastie, no prekvapí nás, ak sa vôbec dostaneme na tých 80-tisíc. Dnes sa prideľujú termíny na očkovanie, čakáreň by sa mala opäť o čosi vyprázdniť.

Zvedaví sme na reakciu ministra financií Igora Matoviča. Koho to bude nakoniec chyba, že je taký nízky záujem? Tipujeme, že zrejme koaličných partnerov, špeciálne Richarda Sulíka a samozrejme geopolitickej hybridnej vojny a v neposlednom rade zrejme médií, ktoré o celej veci informovali.

Ako ďalej informujú analytici, stále sme v čakárni vysoko (s počtom prihlásených), ideálne by bola nula, čo by znamenalo, že každý, kto chce byť očkovaný už dostal svoju prvú dávku.