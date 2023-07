Zarobte si vyše 2 000 eur mesačne: S nájdením sezónnej práce v zahraničí pomáha európsky portál, o ktorom ste možno netušili

Leto prináša viacero možností, napríklad aj vycestovať za prácou do zahraničia. Počas prázdnin je o sezónnu prácu mimo Slovenska zvýšený záujem, eviduje to aj Ministerstvo práce, ktoré dáva do pozornosti portál, ktorý vám pomôže s jej výberom.

Ak chcete počas nasledujúcich týždňov skúsiť niečo nové v rámci európskych krajín, poobzerajte sa po pracovných ponukách v zahraničí. S výberom vám pomôže aj portál EURES Slovensko, ktorý sľubuje, že ponuky priebežne aktualizuje. Možností je viacero, a to najmä v oblasti turizmu, hotelových a reštauračných služieb, stavebníctva či poľnohospodárstva. Zamestnať sa dá ako v letnej, tak aj v zimnej sezóne.

Z aktuálnych ponúk na leto je k dispozícii napríklad zber ovocia vo Fínsku, zarobiť sa dá takmer 10 eur na hodinu. Sľubujú pritom aj vyššiu hodinovú mzdu v prípade, že sa vám podarí vyzbierať viac. Z angličtiny stačia len základy a dosiahnuté vzdelanie nemusí byť vyššie ako to základné.

Rovnako sa dá vo Fínsku dobre zarobiť aj v zimnej sezóne. Kuchár či čašník si v tejto severskej krajine dokáže prilepšiť za mesiac 2031 eur/brutto, k sume však pripočítavajú aj rozličné príplatky. Tu už sú však požiadavky náročnejšie, práca si vyžaduje napríklad angličtinu na vyššej úrovni.

V zahraničí sú v ponuke ako v letnej, či zimnej sezóne aj mnohé ďalšie pracovné príležitosti. Všetky ich nájdete na webe EURES, ktorý je pravidelne aktualizovaný.