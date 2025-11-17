Zarábajú menej, sú diskriminované: Oddnes až do konca roka pracujú ženy zadarmo. Najhoršie sú na tom matky detí

Európsky deň rovnosti odmeňovania tento rok pripadol na 17. novembra. Európska komisia EK v pondelok pripomenula, že tento deň označuje dátum, od ktorého ženy v Európskej únii EÚ symbolicky začínajú „pracovať zadarmo“ až do konca roka a dodala, že pretrvávajú prekážky brániace prekonaniu tohto rozdielu, informuje spravodajca TASR.
Podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová a eurokomisárka pre Rovnosť, pripravenosť a krízový manažment Hadja Lahbibová v spoločnom vyhlásení upozornili, že hrubé hodinové zárobky žien boli tohto roku v EÚ v priemere o 12 % nižšie ako u mužov.
Zásada rovnakej odmeny
Potvrdili tiež, že EK opätovne potvrdzuje svoj záväzok k Únii rovnosti, kde sú ženy a dievčatá ekonomicky posilnené a môžu sa plne zapojiť do trhu práce a kde sú rovnaké príležitosti a spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých.
„Neexistuje dôvod, prečo by muži a ženy mali byť za rovnakú prácu platení odlišne. Zásada rovnakej odmeny medzi ženami a mužmi za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je zakotvená v práve EÚ od roku 1957. Treba presadzovať túto zásadu a zlepšiť prístup k spravodlivosti pre obete diskriminácie v odmeňovaní. Preto spolupracujeme s členskými štátmi na implementácii smernice o transparentnosti odmeňovania,“ uviedli komisárky v správe pre médiá.
Prekážky brániace rovnosti
Komisia s odkazom na o 12 percent nižšie hodinové zárobky u žien ako u mužov tvrdí, že pretrvávajú prekážky brániace prekonaniu tohto rozdielu, napríklad tie, ktoré súvisia s opatrovateľskými povinnosťami. Ženy nesú neúmerný podiel domácich a opatrovateľských povinností, pričom neformálna opatrovateľská práca sa často vykonáva súbežne s formálnymi zamestnaniami.
Pretrváva tiež segregácia trhu práce, keď mnoho žien sa sústreďuje v menej platených sektoroch alebo zamestnaniach a na čiastočný úväzok. V kombinácii s podhodnotením profesií, v ktorých dominujú ženy, tie čelia zvýšenému riziku chudoby – rozdiel v dôchodkoch žien a mužov v súčasnosti dosahuje 24,5 %.
Opatrenia EÚ
EÚ prijíma opatrenia na zmiernenie týchto rizík prostredníctvom pripravovanej stratégie boja proti chudobe a plánu pre kvalitné pracovné miesta.
Minzatuová a Lahbibová upozornili, že nedostatočné zastúpenie žien vo vysoko platených vedúcich pozíciách firiem zhoršuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov tým, že ich vylučuje z ekonomického rozhodovania. Túto nerovnosť podľa nich rieši smernica EÚ o rodovej vyváženosti v predstavenstvách spoločností.
Plán pre práva žien
„Začiatkom tohto roka sme predložili Plán pre práva žien, ktorý podporuje spoločnosti s rovnoprávnosťou pohlaví. Každá žena má právo byť ekonomicky nezávislá a musí jej byť zabezpečená rovnaká mzda za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty,“ odkázali predstaviteľky eurokomisie.
Európsky deň rovnakej odmeny 2025 pripadol na 17. novembra, čo znamená zníženie počtu žien symbolicky „pracujúcich zadarmo“ o dva dni v porovnaní s rokom 2024 a o 7 dní v porovnaní s rokom 2020. Čím bližšie je dátum k 31. decembru, tým bližšie je EÚ k prekonaniu rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, dodali predstaviteľky eurokomisie.
