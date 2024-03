Zamestnanec poukazoval na nedostatky Boeingu: Našli ho mŕtveho, mal si siahnuť na život, jeho smrť vyvoláva otázky

Bývalý dlhoročný zamestnanec spoločnosti Boeing poukazoval na chyby a nedostatky, ku ktorým vo výrobe dochádzalo. Teraz našli muža mŕtveho, mal si siahnuť na život. Jeho smrť ale vyvoláva mnoho otázok.

Ako informuje CNN, cez víkend bol v Charlestone v Južnej Karolíne nájdený mŕtvy bývalý dlhoročný zamestnanec spoločnosti Boeing, ktorý vyjadroval vážne obavy týkajúce sa výrobných noriem spoločnosti. 62-ročný John Barnett pracoval pre Boeing niekoľko desaťročí a objavil nedostatky, ktoré mohli mať katastrofálne následky. Barnett veril, že on je poslednou obrannou líniou, ktorá môže zabrániť tomu, aby sa chybné súčiastky dostali von a ohrozili ľudí.

Podľa koronerovej správy Barnett zomrel na následky strelného poranenia, ktoré si mal zrejme spôsobiť sám. Prípadom sa zaoberá polícia a zisťuje ďalšie okolnosti, ktoré by mohli objasniť Barnettovo úmrtie.

NEW: 62-year-old Boeing whistleblower John Barnett found dead in his truck after he didn’t show up for a legal interview linked to a case against Boeing.

Barnett worked for Boeing for 32 years and retired in 2017. After retiring, Barnett spoke out about how Boeing was cutting… pic.twitter.com/k3zOqH0REv

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 11, 2024