Zakrývala ho iba obálka. John Cena ohromil na Oscaroch, cenu za najlepší kostým vyhlásil nahý

John Cena prekvapil publikum, keď sa spoza závesu objavil nahý. Ľudia si mysleli, že obálka bola jediná vec, ktorá ho chránila pred odhalením. Intímne partie mu zakrýval ochranný odev béžovej farby, ktorý pripomínal spodnú bielizeň, informuje portál Unilad.

Začalo sa to tým, keď moderátor Jimmy Kimmel spomenul síce známy, no neslávny incident v histórii udeľovania Oscarov. V roku 1974, na 46. udeľovaní cien Adakémie, prebehol cez pódium muž menom Robert Opel. Zároveň dodal, aké šialené by bolo, keby sa to zopakovalo aj dnes.

WTF IS JOHN CENA DOING ??!? pic.twitter.com/j098cHFBKO — juju 💰 (@ayeejuju) March 11, 2024

V tom sa spoza závesu objavil nahý John Cena, ktorý prišiel oznámiť výsledky za najlepší kostým. Kimmel zavtipkoval, že Cena “zápasí nahý“, na čo Cena odpovedal, že zápasí v nohaviciach a Kimmel naspäť zavtipkoval, že to bolo “horšie”.

Cena vtipkoval, že obálku nebude vedieť otvoriť bez toho, aby ju nezdvihol a neodhalil sa ako publiku, tak aj divákom doma. Taktiež poukázal na to, že kostýmy sú pre smiech publika dôležité. Nasledovali nominácie na filmy Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer a Napoleon.

Cenu získal kostýmový návrhár filmu Poor Things a prebrala ju kostymérka Holly Waddington.