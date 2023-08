Zákazníci požiadali čašníčku o pár kociek ľadu. Na bločku im potom nechala odkaz, ktorý ich riadne šokoval

Zákazníci chodia do barov a reštaurácií s vedomím, že zamestnanci podniku spravia všetko pre ich spokojnosť a pohodlie. Nie vždy to platí, pričom občas nastane aj prípad, aký sa stal nedávno v Melbourne, píše LAD Bible.

Takmer každý človek, ktorý niekedy pracoval v službách, respektíve v gastronómii, zažil aj totálne zvláštne požiadavky od klientov, či už išlo o jedlo, nápoje alebo inú službu. Ak išlo skutočne o vec, ktorá nie je typická, alebo sa zákazník správal neúctivo, množstvo zamestnancov si možno v duchu povedalo pár nie príliš pozitívnych slov na adresu dotyčného.

Ale napísať to priamo na bloček, to je, pravdepodobne, nový level. V austrálskom mestečku Brunswick, ktoré sa nachádza len 5 kilometrov od Melbourne, sa 22. júla odohrala veľmi netradičná situácia. V reštaurácii The Cornish Arm večeral pár, pričom krátko po objednávke vína si ešte raz zavolali k stolu čašníčku.

Ľad do vína pre blbcov

Ich požiadavka bola, aby im v bare pridali do pohára s vínom aj ľad. Obsluha im síce túto podmienku splnila, no skutočné „prekvapenie“ prišlo na záver, keď sa chystali platiť. Na bločku bola totiž okrem všetkých položiek, ktoré si objednali, aj poznámka k vínu: „Terre Forte Pinot Grigio – ice in it f**king bogans.“

V preklade išlo o dané víno s dodatkom, že vo víne bol aj ľad pre „sku*ených blbcov.“ Bogans je slovo z austrálskeho slangu a aj keď má viacero významov, ani jeden sa nespája so slušnou komunikáciou. Zákazník sa napokon sťažoval, reštaurácia sa mu verejne ospravedlnila a zdôraznila, že mladá čašníčka neodráža hodnoty podniku a bude jej udelená trojmesačná lehota na to, aby dokázala svoje kvality a udržala si prácu.

Aj keď sa viacero ľudí na platforme Reddit neskôr smialo na tom, že kto si pýta do vína ľad, stále prevažuje názor, že zákazník si môže svoj drink upraviť podľa svojich predstáv a ak s tým nemá podnik výhradný problém, tak by sa takéto situácie určite nemali opakovať.