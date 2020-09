Začína sa nový solárny cyklus, informuje NASA. Vysvetľuje, na aké zmeny sa musíme pripraviť

Slnko podľa NASA vstupuje no nového solárneho cyklu s názvom Solar Cycle 25. Aké to bude mať následky pre život na Zemi?

Začína sa nový solárny cyklus

Ako informuje portál NASA, Slnko vstupuje do nového solárneho cyklu, ktorému dali odborníci oficiálne pomenovanie Solar Cycle 25. Vstup no nového cyklu môže zmeniť solárne počasie, čo do istej miery ovplyvní astronautov, ale aj technologické vybavenie na Zemi. Odborníci varujú, že je dôležité o týchto zmenách vedieť a náležite sa na ne pripraviť.

Slnečný cyklus sa v rôznej intenzite opakuje približne každých 11 rokov, pričom v rámci tohto časového obdobia sa striedajú obdobia ticha s obdobiami výraznej solárnej aktivity. Práve obdobia solárnej aktivity sa označujú ako solárne počasie a aj keď sú zmeny v ňom sledované už stáročia, nad niektorými javmi a súvislosťami si vedci lámu hlavu aj dnes.

Isté však je, že následky zmien v solárnom počasí sú citeľné aj na Zemi a pociťujú ich aj astronauti, ktorí sa práve nachádzajú vo vesmíre. Napríklad, astronauti, ktorí sa nenachádzajú pod ochranným štítom magnetického poľa, môžu byť zasiahnutí zvýšenou dávkou radiácie. Narušená môže byť aj komunikácia prostredníctvom rádiového spojenia a môže dôjsť k poruchám technologického vybavenia na Zemi.

Neexistuje zlé počasie, len zlá pripravenosť

Odborníci dodávajú, že dôležité je pripraviť sa nielen na začiatok solárneho cyklu, ale aj na nasledujúce roky. Podľa nich totiž neexistuje zlé solárne počasie, existuje len slabá pripravenosť naň, prípadne na zmeny. Žiadnym zásahom totiž solárne počasie zmeniť nedokážeme, dokážeme sa však pripraviť tak, aby bol negatívny dopad čo najmenší.

Solárne minimum, ktoré je predzvesťou konca solárneho cyklu, sa podľa NASA odohralo ešte v decembri minulého roka. To, kedy dôjde k ďalšej fáze, však vedci dokážu odhadnúť len s presnosťou niekoľkých mesiacov. Avšak, vzhľadom na to, že je isté, že v blízkej budúcnosti začne nový solárny cyklus, vedci sa pripravujú nielen na dianie na Zemi, ale aj na povrchu Slnka.

Na ňom by malo dochádzať k veľkým explóziám a k výronu svetla, energie a solárneho materiálu do vesmíru. Okrem toho vedci pozorujú zmeny v solárnych škvrnách, ktoré sa taktiež menia v závislosti od cyklu. Odborníci sa domnievajú, že aktivita Slnka bude postupne narastať do roku 2025, kedy dosiahne svoje maximum.