NASA oficiálne spúšťa obchodovanie s kameňmi z Mesiaca. Hľadá firmy, ktoré ich budú ťažiť

Americký národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil, že hľadá súkromné spoločnosti, ktoré by išli na Mesiac a tam zbierali kamene na povrchu a následne ich doniesli späť na Zem.

NASA by potom tieto vzorky odkupovala za cenu 15- až 20-tisíc dolárov, pričom hmotnosť by mala byť od 50 do 500 gramov, uvádza portál The Guardian.

Výskum pomôže s misiou na Mars

Správca NASA Jim Bridenstine oznámil, že zber materiálu z Mesiaca sa stane súčasťou technologického rozvoja. Ten je dôležitý najmä pre budúcnosť, keď sa počíta s tým, že Mesiac bude trvale obývaný astronautmi.

“To, čo sa naučíme na Mesiaci, využijeme na misiách na Mars,” uviedol Brindenstine.

Ďalej uviedol, že mesačné kamene a ďalší materiál chce nakupovať od komerčného poskytovateľa. To je v súlade so zmluvou o kozmickom priestore z roku 1967, ktorá hovorí, že nikto si nemôže nárokovať na Mesiac či iné nebeské telesá rovnako, ako si nikto nemôže nárokovať napríklad na Antarktídu.

Ťažba na Mesiaci rovnaká ako v oceánoch

Správca NASA tiež uviedol, že politika ťažby surovín z nebeských telies bude takmer rovnaká, ako tá, ktorá sa v súčasnosti aplikuje na svetové oceány. “Veríme, že môžeme ťažiť a využívať zdroje Mesiaca tak isto, ako môžeme vyloviť a zúžitkovať tuniaka z oceánu,” povedal bez toho, aby sa zmienil o nadmernom rybolove a znečistení.

NASA už má samostatný program na uzatváranie zmlúv so spoločnosťami, ktoré by sa mohli zamerať na lietanie na Mesiac. Ide o spoločnosti ako Astrobotic, SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada Corp. či Lockheed Martin.