Vedci prišli s veľkým prekvapením: Solárne maximum dorazilo skôr, toto čaká Zem v najbližších mesiacoch

Vedci neustále monitorujú slnečný cyklus a teraz prišli s prekvapivým oznámením. Solárne maximum je v plnom prúde. Je to tá najnebezpečnejšia a najaktívnejšia fáza solárneho cyklu. Vysvetlili, čo to pre našu planétu znamená.

Toto všetkých prekvapilo

Ako informuje Live Science, vedci oznámili, že vrchol približne 11-ročného cyklu slnečnej aktivity (známy ako slnečné maximum) je už v plnom prúde. Hoci to odborníci tušili, oficiálne potvrdenie je veľkým prekvapením vzhľadom na to, že zvyčajne sa takéto oznámenia odkladajú až do chvíle, kým táto aktívna fáza začne ustupovať.

V utorok 15. októbra informáciu oznámili zástupcovia NASA, Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) a medzinárodného Panelu pre predpovede slnečných cyklov (SCPP). Myslia si, že solárne maximum mohlo pokojne začať už aj pred dvoma rokmi, teda dávno predtým, ako predpokladali podľa pôvodných prognóz. Solárna aktivita by mala ostať intenzívna ešte približne rok.

Čo to znamená pre Zem?

Oznámenie vedcov neznamená, že solárna aktivita dosiahla svoje maximum, ešte sa totiž aktivita môže zintenzívniť. Môže to znamenať výskyt nebezpečných solárnych búrok, no budeme môcť častejšie vidieť aj polárnu žiaru. Vedci o skorom začiatku solárneho maxima špekulovali už začiatkom roka. K nezvyčajne skorému oznámeniu možno viedla séria extrémnych udalostí, ku ktorým dochádzalo vo sfére vesmírneho počasia v posledných týždňoch a mesiacoch.

V decembri 2019, kedy sa začal súčasný 25. slnečný cyklus, SCPP predpovedal, že slnečné maximum sa pravdepodobne začne okolo roku 2025 a bude relatívne slabé v porovnaní s predošlými cyklami. Predošlý cyklus dosahoval maximum v rokoch 2011 až 2014. Ukázalo sa ale, že pôvodné predikcie boli nepresné. Koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023 sa totiž začalo prudko zvyšovať množstvo príznakov slnečnej aktivity, napríklad počet slnečných škvŕn a frekvencia solárnych erupcií.