Zabudnite na plač či kopanie do sedadiel: Táto európska aerolinka zavádza zóny prístupné len dospelým cestujúcim

Iste ste sa už mnohí stretli s tým, že vám let do vašej obľúbenej destinácie znepríjemnilo dieťa. Niekoľkohodinovú cestu vie prenikavý plač, prípadne otravné správanie sa nevychovanej ratolesti poriadne pokaziť. V súčasnosti však už existujú prepravcovia, ktorí ponúkajú takzvané „adult only“ zóny. Medzi nich sa práve zaradila aj jedna z európskych aeroliniek.

Článok pokračuje pod videom ↓

Do zóny sa dostanete iba bez detí

Ako informuje portál Euronews, prvým európskym prepravcom ponúkajúcim „adult only“ zónu bude turecká spoločnosť Corendon. Tá sa inšpirovala ázijskými aerolinkami a už tento november si zónu bez detí budú môcť vyskúšať cestujúci na trase Amsterdam-Curaçao. Tento priestor s kapacitou necelých 100 miest by sa mal nachádzať v prednej časti lietadla a prístup doň budú mať len osoby staršie ako 16 rokov.

Pochopiteľne, takéto miesta budú špeciálne spoplatnené a ak by ste si chceli túto službu priplatiť, k cene letenky si pripočítajte 45 eur na osobu. V konečnom dôsledku to však pri dlhších letoch nie je taká horibilná suma, nakoľko takéto letenky sa radovo pohybujú v stovkách eur. Ak by ste mali záujem o sedadlo s extra priestorom na nohy, príplatok bude vo výške 100 eur na osobu.

Zakladateľ Corendonu Atilay Uslu sa vyjadril, že tento krok by mal byť ideálnou možnosťou pre tých, ktorí počas letu preferujú pokojné prostredie a komfort. Ako sa ďalej v článku od Euronews uvádza, ďalší dopravcovia ako TUI a KLM tento krok zatiaľ nezvažujú, no podľa všetkého myšlienka mnohých cestujúcich zaujala. V praxi sa osvedčila v Ázii, kde takto funguje prepravca AirAsia, ale aj nízkonákladová spoločnosť Scoot.