Za žiadnych okolností by ste nemali žuť žuvačku dlhšie ako 15 minút. Hrozia vám tieto vážne riziká

Či už ste v práci, na výlete alebo kdekoľvek inde, je takmer isté, že sa vo vašom okolí nájde niekto, kto pri sebe má balíček žuvačiek. Aj my sme vás už informovali o tom, čo sa stane, ak ich budete namiesto vypľúvania prehĺtať. Viete však, čo s vaším telom urobí, ak budete žuvačky prežúvať pridlho?

Kedy sa žuvačky zbaviť?

Zubný lekár prezradil, ako dlho žuť žuvačku a čo sa môže stať, ak ju budete mať v ústach príliš dlho. Hoci žuvačky bez cukru znižujú riziko vzniku zubného kazu a pomáhajú posilňovať svaly okolo tváre, podľa Mail Online ich príliš dlhé žuvanie môže, naopak, viesť k zvýšenému riziku vzniku zubného kazu a k rôznym ochoreniam čeľuste.

Ortodontista Khaled Kasem neodporúča prekračovať limit 15 minút. Jednoznačne by ste žuvačky nemali ani prehĺtať, môže to totiž spôsobiť nevoľnosť, hnačku či zvracanie. Ak to však so žuvaním žuvačiek nepreženiete, naozaj vám to môže pomôcť. Je to preto, že ďasná produkujú sliny, ktoré odstraňujú zvyšky jedla a eliminujú kyseliny, ktoré spôsobujú množenie baktérií v ústach.

Ak ale žujete žuvačku dlhší čas, napríklad niekoľko hodín, sklovina zubov sa začne opotrebovávať. Dochádza k tzv. demineralizácii. Následkom toho sú zuby náchylné na vznik zubného kazu. Žuvanie žuvačiek by navyše mohlo zhoršiť stavy postihujúce temporomandibulárne kĺby, teda dva kĺby, ktoré spájajú dolnú čeľusť s lebkou. Ide o kĺby, ktoré sa posúvajú a otáčajú pred ušami.

Spozornieť by ste mali pri týchto príznakoch

Podľa Johns Hopkins Medicine tieto kĺby ovládajú žuvanie, hovorenie, zívanie a prehĺtanie. Nadmerne dlhé žuvanie žuvačky ich poriadne zaťažuje. Spozornieť by ste mali, ak pociťujete bolesť čeľuste, ramien, krku alebo tváre, stuhnutosť čeľuste, ťažkosti s otváraním alebo zatváraním úst, praskanie alebo cvakanie čeľuste, bolesti hlavy, uší, zubov a zvonenie v ušiach.

Okrem toho časopis CNS & Neurological Disorders uvádza, že pravidelné žutie žuvačiek môže u ľudí, ktorí sú na ne náchylní, vyvolať bolesti hlavy. Žuvanie žuvačiek môže zhoršiť aj iné ochorenia kostí a svalov. Pacienti s ochoreniami, ako je artritída alebo osteoporóza, by sa mali žuvačkám vyhýbať. Ak už si ale žuvačku predsa len chcete dopriať, lepšou voľbou je jednoznačne tá bez cukru.