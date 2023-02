Čo sa stane, keď prehltneme žuvačku? Existuje mnoho mýtov, skutočnosť je však iná

Nebezpečenstvá prehltnutej žuvačky, ako napríklad zalepené črevá či zadusenie, si pri dospievaní vypočul od rodičov takmer každý. Žuvačky ako každodenná súčasť života v tejto tematike názorovo rozdeľuje ľudí dodnes. Môže teda pre telo predstavovať problém?

Žuvačku stráviť nevieme

Ostáva v tele sedem rokov, zalepí nám črevá či väčšie prehltnuté množstvo nás dokonca zabije. Je náročné určiť, odkiaľ všetky tieto teórie o žuvačkách prišli, no môžete si vydýchnuť, pretože sú z veľkej časti nezmyslom. Túto problematiku v novom článku rozobral Unilad, podľa ktorého sa hrozivé príbehy nezakladajú na pravde.

Faktom je, že naše telo nedokáže žuvačku stráviť a pri putovaní naším telom sa s ňou nestane prakticky nič. Žalúdočné kyseliny dokážu rozložiť väčšinu potravín, ktoré skonzumujeme, no neplatí to, samozrejme, pre všetko. Je známe, že žalúdok poriadne nerozloží potraviny s vysokým obsahom vlákniny, či napríklad kukuricu. To však neznamená, že je to zlé znamenie a takéto pochutiny nás dokážu ohroziť na zdraví.

Čo sa so žuvačkou teda stane?

Po ceste tráviacim traktom žuvačka pokračuje tenkým a hrubým črevom, kde sa taktiež nestrávi. V tomto bode sa dostávame k najčastejšej teórii – žuvačka nám zalepí črevá. Našťastie, ani toto tvrdenie nie je pravdivé. Rovnako ako Unilad, o tomto mýte informuje aj Duke Health, ktorý citoval vyjadrenia gastroenterologičky Nancy McGreal. Napriek zdanlivo vysokej lepivosti sa žuvačka v našich črevách neprilepí, respektíve nezachytí. Tráviacim traktom prejde bez problémov a človek ju štandardne vylúči stolicou.

Podľa doktorky, ktorá vykonala veľké množstvo vyšetrení u detí aj dospelých, pravdou nie je ani mýtus, podľa ktorého žuvačka ostáva v tele človeka približne sedem rokov. A to ani v extrémnych prípadoch, kedy majú ľudia problémy so žalúdkom a trávením.