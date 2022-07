Z tejto teórie padnete na zadok: Fanúšikovia Stranger Things sú presvedčení, že poznajú nového záporáka 5. série

Štvrtá séria Stranger Things je za nami a čakanie na tú piatu bude ešte nepochybne dlhé. Nedočkaví diváci ale prichádzajú s rôznymi teóriami o tom, ako by mohlo veľké finále v skutočnosti vyzerať. Teraz sú presvedčení o tom, že uhádli, kto bude hlavným a celkovo tým najväčším záporákom v 5. sérii, informuje Unilad.

Táto nepochybne veľmi logická teória siaha k úplnému začiatku seriálu. Ak si ešte pamätáte, Mike, Will, Lucas a Dustin tu hrali kultovú hru Dungeons and Dragons, ktorej motívy sa prelínali a opakovali aj v ďalších častiach postupom seriálu. A podľa fanúšikov je práve táto hra kľúčom k samotnému záveru.

Ak spomínanú stolovú hru poznáte, určite viete, že jednotliví záporáci, ktorí sa v seriáli objavili, vychádzali priamo z tej hry alebo boli jej postavami výrazne inšpirovaní. To platí aj v prípade Vecny. A ako teraz upozornili fanúšikovia, Vecna nie je najsilnejšou postavou v hre.

Je ňou Borys – červený drak. Borys je najsilnejším záporákom Dungeons and Dragons a podľa fanúšikovskej teórie by sme práve túto postavu mohli v 5. sérii Stranger Things očakávať. Je to logická dedukcia, keďže seriál sa zakladá na popkultúrnych odkazoch a používaní takzvaných easter eggs.

not my theory but hear this out.

Vecna is not the most powerful villain in d&d. Borys, a red dragon, is. so maybe it will appear in season 5 & it makes sense coz Will painted the group fighting a red dragon!!#StrangerThings

— mish💌 (@mishbedumb) July 16, 2022