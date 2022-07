Ženy môžu nosiť čo chcú, aj spávať s kým chcú: Ľudia reagujú na Kuriakov návod na cudné obliekanie, on uráža ďalej

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Kuriak pred dvoma dňami na svojom Facebooku uverejnil status, ktorý vzbudil množstvo reakcií. Dnes na nesúhlasné komentáre s jeho postojom opäť reagoval. Ľudia totiž upozornili na množstvo problémov, ktoré by bolo dobré riešiť, namiesto dávania akéhosi návodu k tomu, akoby sa ženy mali alebo nemali obliekať, aby náhodou nevzbudili v mužoch pohoršenie. Kuriak si ale stojí za svojím.

„U mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem… o to zarážajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich ,,módne“ doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zarážajúce a na zamyslenie…“ napísal člen koaličnej strany OĽANO Milan Kuriak v statuse.

K tomu zdieľal príspevok Slovenského dohovoru za rodinu s citátom – „Smrteľného hriechu POHORŠENIA sa dopúšťajú ženy, ktoré necudne odhalia svoj hrudník alebo nevhodne odhalia svoje končatiny.“

Návod na to, ako by sa ženy mali správne obliekať

Príspevok ďalej prináša akýsi „návod“ pre ženy na to, ako by sa mali obliekať počas horúcich letných dní.

Medzi „tipmi“ nechýbajú rady ako „vyvarovať sa príliš hlbokým výstrihom“, nosenie vzdušného oblečenia a naopak, zákaz obtiahnutému oblečeniu“ alebo používanie spreju na tvár, pretože prepotený vzhľad nepôsobí žensky.“

Ľudia ho upozornili na iné veci

Kuriakov status získal stovky komentárov, v ktorých mu množstvo ľudí adresovalo oprávnenú kritiku. Nechýbalo napríklad upozornenie, prečo sa nevenuje radšej prípadom kňazov zneužívajúcim deti. Iba pred niekoľkými dňami sme totiž boli svedkami kontroverzného rozsudku, pri ktorom dostal kňaz zneužívajúci 13-ročné dievča iba podmienku.

Jedna z komentujúcich sa opýtala, či nechce vydať knižne návod na to, čo by ženy mali alebo nemali robiť od momentu, kedy vytiahnu ruky z drezu, až kým mužom poslušne dovolia ejakulovať do pošvy. Ďalší dodal, že niektorí ľudia by nemali odhaľovať svoje myšlienkové pochody verejne, hlavne v prípade, keď uviazli niekde v 16. storočí.

K nesúhlasným komentárom sa vyjadril

Milan Kuriak na bohaté komentáre dnes reagoval odpoveďou priamo pod nimi. Za svojím názorom si ale stojí.

„Môžete si tu vypisovať hlúposti koľko chcete… trvám na svojom vyjadrení, že ženy sa majú obliekať cudne a dôstojne. V mnohých krajinách ľudia do chrámov nemôžu vstúpiť poloobnažení, ako je to u nás. Netýka sa to iba chrámov, ale aj mnohých iných miest, kde by malo byť dodržané základné dekórum, pravidla cudného, slušného obliekania… a to by malo platiť aj v samotnom parlamente… Podľa mnohých chorých komentárov by ste sa aj do parlamentu obliekali necudne… aj na operu, do divadla či na iné podujatia. Je zvláštna doba, ale základné pravidla slušnosti a decentnosti by mali platiť aj v 21. storočí. Nemajte obavy na kúpalisku som v plavkách, aj moja rodina, určite nie v burkách…“ napísal.

MOJE TELO, MOJA VOĽBA!

V uplynulých hodinách sa na internete objavilo viacero reakcií ku Kuriakovmu postoju. Svoj príspevok na túto tému pridala napríklad aj gynekologička Denisa Marcišová, ktorá pôsobí vo Švédsku a pravidelne šíri osvetu v dôležitých témach. Zdieľala svoju fotografiu aj s popisom, že ju venuje pánovi poslancovi Kuriakovi.

„Žena, vydatá, v rokoch (mám 35, tak neviem, či už som v rokoch). A ešte aj doktorka!!!“ opísala sa v úvode a pokračovala priamo ku Kuriakovi. „Vážený pán poslanec a iní, čo sa chcete starať do toho, čo si ženy obliekajú, s kým spávajú a čo robia so svojimi telami a maternicami, MOJE TELO, MOJA VOĽBA!!!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa myswedish_gynlife (@myswedish_gynlife)

Gynekologička Marcišová otvára na sociálnych sieťach témy, ktoré sú podstatné pre každú jednu ženu, dokonca môžu v mnohých prípadoch zachrániť životy. Spomeňme napríklad očkovanie proti HPV, povedomie o rakovine krčka a maternice a veľa iných. Odbornými faktami, ktoré prináša, pomáha ženám napríklad prekonať strach z návštevy lekára, ktorý môže byť kľúčový.

Aj vy ste dostali pripomienky k tomu, čo je na vás zlé?

Pridala sa ku nej napríklad aj Rada Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mimovládnu organizáciu Plánované rodičovstvo. Zdieľala fotografiu so statusom, v ktorom sa zamyslela nad tým, ako sú naše telá v podstate odmalička neustále objektom komentárov ľudí, ktoré koniec koncov môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Rada Mikšík (@radamiksik)

„A prestaňme sa už tváriť, že muži sú nejakí pasívni prizerači, ktorí za nič nemôžu. Mňa by urážalo, keby mi niekto tvrdil, že som nesvojprávne zviera, čo sa nevie ovládať. Veď je to hlúposť, normálne sme všetci ľudské bytosti schopné rešpektu. Akurát do nás roky niekto vštepuje vzorce nerovnosti a je na nás, či ich budeme dokola upevňovať alebo ich začneme reflektovať,“ napísala na záver.

Stačí sa teda aspoň v krátkosti zamyslieť nad tým, ako by vyzeralo Slovensko, keby sa rieši „problém“ prvého spomínaného komentára od poslanca Kuriaka a kam by sa naša krajina mohla posunúť, keby sme sa na svet pozerali trochu inou optikou.