Z ošarpanej búdky chcú vybudovať modernú útulňu s VIP časťou, barom aj terasou s výhľadmi. Narazili však na problém

Útulne sa medzi nadšencami turistiky a prírody stretávajú s obľubou. Na niektorých miestach sú ale v dezolátnom stave a na ďalších zase chýbajú. To sa rozhodli zmeniť Katarína s Jaroslavom, ktorí sa sami pustili do prerábky s cieľom vytvoriť útulňu pre všetkých. Prostredníctvom kampane Vráťme život útulni na Kráme, ktorá aktuálne prebieha na Startlabe, môže podať pomocnú ruku každý.

V článku sa dozviete aj: Prečo sa Katarína s Jaroslavom rozhodli pre rekonštrukciu útulni na Kráme?

Čo všetko už stihli opraviť?

Na aký problém narazili?

Ako by mala vyzerať útulňa vo svojom finále?

Koľko ľudí by mohla ubytovať?

Katarína a Jaroslav stoja za vznikom občianskeho združenia Na Kráme, ktoré vzniklo s cieľom záchrany, rekonštrukcie a prevádzkovania rovnomennej útulne. Do kontaktu so starou ošarpanou búdkou dvojica prichádzala cestou smerom z Donoval do Španej doliny, pri cyklotúrach z Podkoníc na Donovaly alebo pri zimnom bežkovaní. Videli, že sa z objektu medzi dvoma brezami uprostred prírody vytratil život. A zaujal ich natoľko, že sa to rozhodli zmeniť.

Chcú vytvoriť útulňu, kde môžu návštevníci prenocovať, zabaviť sa aj zrelaxovať

Prišli s ambicióznym plánom, a to spraviť zo zabudnutej búdky plnohodnotné miesto, kde návštevníci môžu popri svojich výletoch prenocovať, zabaviť sa, či si iba na chvíľu oddýchnuť a pokračovať v potulkách ďalej.

Ako nám Katarína s Jaroslavom prezradili, k rekonštrukcii útulne sa dostali celkom jednoducho. Stačil im k tomu prvotný nápad a odhodlanie pustiť sa do práce.

„Hneď na prvom stretnutí sme s majiteľom, od ktorého ju máme ako občianske združenie v dlhodobom nájme, dohodli všetko, čo bolo potrebné. Finálne rozhodnutie padlo minulý rok,“ opísali nám začiatky realizácie projektu.

Na rekonštrukcii začali pracovať sami, narazili však na problém

Pustili sa teda do práce a ako sami opisujú, z ruiny, zo štyroch stien, pustých otvorov na okná a dvere, a zatekajúcej strechy sa im podarilo vybudovať niečo, čo má význam a fazónu. Už v tejto fáze je nutné podotknúť, že majú za sebou kus práce, čo je na útulni vidieť. Ani zďaleka však nekončia.

„Od minulého roka sa prerobila strecha, nové okná, dvere, upratalo sa okolie, poupratoval sa interiér, ktorý slúžil ako verejné WC,“ dodávajú. V zime mali prestávku kvôli napadnutému snehu, teraz sa však rozhodli vo svojom cieli pokračovať. Plány im však komplikujú chýbajúce financie.

Pomôcť môžete aj vy

„Dali sme do toho všetko… Nie je to len o peniazoch, ale bez nich sa to nedá. Koľko hodín sme prebdeli rozmýšľaním, koľko energie sme vynaložili na prácu, koľko sily sme dali zo seba? Aj napriek všetkému to skončilo pri financiách. Finančné prostriedky občianskeho združenia a aj naše osobné sú prečerpané,“ opísali Katarína a Jaroslav v popise zbierky na Startlabe.

Práve preto sa rozhodli spustiť crowdfundingovú kampaň. Svoj cieľ majú jasný a sú odhodlaní doviesť ho do úspešného konca. Zo schátranej búdky chcú vybudovať modernú útulňu, ktorá by sa vzhľadom na svoju polohu mohla tešiť medzi návštevníkmi veľkej obľube.

VIP útulňa, bar aj terasa s výhľadmi

Ponúka totiž výhľad priamo na hrebeň Veľkej Fatry a nachádza sa na križovatke ciest medzi Donovalmi, prechodom Nízkych Tatier, Kališťa alebo Starých hôr. Búdka, ktorá v minulosti slúžila ako príbytok pastierov a neskôr ako ošarpaná útulňa pre turistov, by po novom mohla byť miestom, kde si návštevníci pri svojich potulkách v prírode načerpajú nových síl alebo na niečom dobrom pochutia.

„Útulňa na Kráme bude turistická útulňa, kde sa budú môcť turisti občerstviť, najesť, prenocovať. Na prízemí bude posedenie s barom, podkrovie zahŕňa turistickú útulňu, VIP útulňu a vonku zas terasa s príjemným posedením a krásnymi výhľadmi. Útulňa bude jedinečná. Chceme ponechať históriu, ale dať jej aj osobitý a jedinečný nádych moderna.“ V plnej prevádzke chcú fungovať už v lete tohto roka.

Ak sa to podarí, môže byť výborným vstupným bodom pre turistiku, zimné aj letné športy a množstvo aktivít, ktoré prostredie Starohorských vrchov ponúka.

Zmestí sa do nej veľa dobrých ľudí

„Na útulni bude môcť pohodlne prenocovať v podkroví 10 ľudí plus VIP miestnosť ponúkne miesto pre 2-3 ľudí. Núdzovo na prízemí prenocuje ďalších 5-7 ľudí,“ dodávajú na záver. Okrem toho nebude chýbať ani možnosť prespať v stane v okolí útulne.

Aby sa však tieto plány naplnili, Katarína s Jaroslavom potrebujú finančnú pomoc. Najnákladnejšie vychádza dokončenie strechy aj s fotovoltaikou, ktoré majú vyčíslené na 15-tisíc eur, následne vonkajšia fasáda budovy, ktorá by mala stáť 3 500 eur. Medzi ďalšie náklady patria štíty, priečky a vonkajší a vnútorný profil.

Aktuálna cieľová suma v prebiehajúcej kampani je 5-tisíc eur, v prípade jej dosiahnutia bude pokračovať ďalej. Podporiť vznik tejto modernej útulne s ohľadom na jej históriu môžete aj vy priamo na Startlabe. Medzi odmenami, spomedzi ktorých si môžete vybrať, nechýba prekvapenie, prenocovanie s večerou a raňajkami, alebo víkendový pobyt na útulni. Ak bude kampaň úspešná, rekonštrukcia by mala prebehnúť od apríla do júna.