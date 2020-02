Z ďasien jej vyrastú chlpy. Lekárov prekvapil nezvyčajný prípad ochlpenia v ústach

Rast ochlpenia na našom tele je prirodzeným javom, avšak aj pod tlakom modernej spoločnosti sa ich často zbavujeme. S chlpmi bojujú nielen ženy, ale aj muži sa holia na mnohých miestach tela. Oholené podpazušie nie je ničím nezvyčajným, ako aj hladké nohy najmä u žien. No sú časti nášho tela, kde chlpy nerastú. Príkladom sú dlane alebo aj vnútro úst. Aj preto lekárov zaujal extrémny prípad ženy, ktorej z ďasien rastú chĺpky.

Už pred viac ako 10 rokmi sa lekári na univerzite Luigi Vanvitelli v talianskej Kampánii stretli so zriedkavým prípadom ženy, u ktorej diagnostikovali gingiválny hirsutizmus, teda chĺpky, ktoré jej vyrastali z ďasien za jej prednými hornými zubami, informoval portál Science Alert.

