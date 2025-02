William a Kate tento rok chýbali na významom podujatí. Na neúčasť mali dobrý dôvod, William stavil na plán B

Udeľovanie cien BAFTA v roku 2025 sa zaobišlo bez prítomnosti Kate Middleton a princa Williama, aj keď je tento pár na prestížnom podujatí už takmer tradíciou. Počas posledných rokov sa vždy obaja zúčastnili slávnostného večera, no tentokrát sa podujatie rozhodli vynechať.



Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa People bol dôvod ich absencie jednoduchý – rodinné povinnosti. Ako uviedol kráľovský palác, princ William a princezná Kate sa rozhodli tento rok stráviť čas so svojimi deťmi. 14. február bol posledným školským dňom pred polročnými prázdninami ich troch detí – 11-ročného princa Georgea, 9-ročnej princeznej Charlotte a 6-ročného princa Louisa. Počas školských prázdnin sa manželia snažia znížiť svoje pracovné záväzky a venovať sa rodinnému životu. Tento rok teda na BAFTA jednoducho chýbali, pričom dôvod nebol oficiálne vysvetlený, no vyzerá to tak, že rodinný čas bol pre nich prvoradý.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Uprednostnili radšej oddych na luxusnej dovolenke

Denník The Mail on Sunday uviedol, že sa princ a princezná z Walesu rozhodli využiť čas na súkromnú dovolenku na ostrove Mustique v Karibiku. Tento ostrov je známy svojou exkluzivitou a obľubou medzi celebritami a bohatými jednotlivcami. Niet divu, že sa tento rok rozhodli vynechať aj takú významnú spoločenskú udalosť. Dovolenka mimo verejného oka bola určite pre nich spôsobom, ako si oddýchnuť a obnoviť energiu.

Princ William sa objavil aspoň virtuálne