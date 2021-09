WhatsApp prestane fungovať na týchto 52 obľúbených smartfónoch. Zistite, či medzi nimi nie je aj váš

Ak ste vlastníkom staršieho smartfónu, mali by ste zbystriť pozornosť. Populárna aplikácia na posielanie správ – WhatsApp, počnúc 1. novembrom 2021 ukončí podporu smartfónom, ktoré majú operačný systém Android vo verzii 4.0.4 a menej a tiež iPhonom s verziou iOS 9 a menej.

Dôvodom je, že staré operačné systémy majú mnohé chyby a cez ne je možné napríklad smartfón napadnúť škodlivým kódom. Pre tieto smartfóny sa už neoplatí vydávať bezpečnostné aplikácie, keďže mnohí ich užívatelia už prešli na novšie modely.

Treba prejsť na novší model

Aplikácia WhatsApp by mala byť podľa portálu The Sun od 1. novembra oveľa bezpečnejšia. Kto bude chcieť využívať aplikáciu WhatsApp aj po tomto dátume, mal by si zaobstarať novší model smartfónu. Ďalšou možnosťou je nahratie novej verzie operačného systému na vlastnú päsť. To však zvládnu iba pokročilejší užívatelia, pričom sa môže stať, že na smartfóne nemusia potom fungovať správne iné funkcie.

Aj keď táto informácia nemusí potešiť niektorých užívateľov, drvivej väčšine sa tento krok nedotkne. Obmedzenie zasiahne aj majiteľov iPhonov, a to s modelmi ako SE (1. generácia) či 6 a 6S a starších. Aj tieto modely sú už na ústupe, keďže boli predstavené v roku 2015.

Portál LAD Bible tiež zverejnil zoznam obľúbených 52 smartfónov, ktorým od 1. novembra WhatsApp nepôjde:

Ak sa váš smartfón nenachádza v tomto zozname, ešte stále to neznamená, že vám WhatsApp neukončí podporu. Dôležité je vedieť, akú verziu operačného systému máte. V prípade iPhone viete, že modely s označeným 6 a menej už podporu mať nebudú. V prípade smartfónov s operačným systémom Android je potrebné ísť do nastavení a v možnosti “Informácie o telefóne” nájsť vašu verziu použitého Androidu. Ak je to verzia 4.0.4 a nižšia, WhatsApp vám nepôjde. V prípade verzii 4.1 a vyššie bude všetko fungovať tak, ako doteraz.