Komunikačná služba WhatsApp dostala rekordnú pokutu za porušenie GDPR. Proti rozhodnutiu sa chce odvolať

Írska Komisia pre ochranu dát (DPC) dala komunikačnej službe WhatsApp rekordnú pokutu vo výške 225 miliónov eur.

Vyšetrovanie totiž zistilo, že porušila európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) týkajúce sa transparentnosti v spojitosti so zdieľaním údajov používateľov s ďalším firmami jej materskej spoločnosti Facebook.

Komisia tiež nariadila WhatsAppu, aby vykonal „nápravné opatrenia“, aby jeho spracovanie údajov bolo v súlade s pravidlami EÚ. WhatsApp vyhlásil, že pokuta je neprimeraná a proti rozhodnutiu sa odvolá.

Rozhodnutie regulačného orgánu uzatvára vyšetrovanie WhatsAppu, ktoré sa začalo v decembri 2018 po tom, čo začalo platiť GDPR. Komisia uviedla, že prípad preskúmal, či Facebook dodržiaval požiadavky GDPR, aby bol transparentný pre používateľov aj pre tých, ktorí jeho službu nevyužili, vrátane spracúvania údajov ľudí medzi WhatsAppom a inými spoločnosťami Facebooku.

Breaking: @DPCIreland fines WhatsApp €225 million under the GDPR — the second-largest fine under the law so far. It’s a sign (along with the Amazon fine from July) of stepped up GDPR enforcement.https://t.co/bR6H0G3drn

— Sam Schechner (@samschech) September 2, 2021