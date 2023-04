Aplikácia WhatsApp prišla s novou funkciou, ktorú si mnohí priali už roky: Zjednoduší jej používanie

Obľúbená aplikácia WhatsApp prichádza s ďalšou užitočnou aktualizáciou, ktorá používateľom zjednoduší jej používanie. Od 25. apríla môžeme populárnu aplikáciu využívať až na štyroch mobilných zariadeniach súčasne, nie len na jednom, ako to bolo doteraz. O novinke informoval priamo aj Mark Zuckemberg, píše TheVerge.

🥁 Drumroll please…

Now you can use the same WhatsApp account on multiple phones 📱📞 ☎️ 📲

Link up to 4 other devices to your account so you can easily switch between phones without signing out and pick your chats up right where you left off. pic.twitter.com/Loqa30EgHk

— WhatsApp (@WhatsApp) April 25, 2023