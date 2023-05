WhatsApp pridáva dve dlho žiadané funkcie. Mnohí Slováci si ich okamžite obľúbia a začnú používať

Chatovacia aplikácia WhatsApp poteší svojich používateľov. Pridáva totiž možnosť editovať poslané správy a to ešte 15 minút po doručení správy. Ak sa pomýlite, máte možnosť túto chybu napraviť. Ďalšia funkcia je zamknutie konkrétneho jedného chatu. To sa zíde, ak váš smartfón používa aj niekto iný a vy nechcete, aby si správu prečítal.

Úprava správ

Prvá novinka, ktorá umožňuje editovať správy, je postupne rozposielaná v aktualizáciách. Informuje o tom aplikácia na blogu. Ak urobíte v správe preklep, rozmyslíte si ju, alebo ju chcete doplniť, teraz to budete môcť urobiť do 15 minút od odoslania. Príjemca neuvidí pôvodnú správu, no uvidí oznam, že správa bola upravená.

Upraviť správu bude jednoduché, stačí na nej podržať prst a objaví sa menu, v ktorom si vyberiete možnosť upraviť.

Zamknutie chatov

Ďalšou skvelou novinkou sú zamknutia jednotlivých chatov či skupín. Ako informujú Aktuality, túto funkciu môžete využiť, ak má k vášmu smartfónu prístup aj niekto iný a vy chcete, aby niektoré konverzácie ostali pred ním skryté. Chaty či skupinové chaty, ktoré si zamknete, sa presunú do samostatného priečinka.

Taktiež, ak vám správa príde, tak ju v náhľade neuvidíte, budete musieť zadať buď pin kód, alebo sa overiť biometrickými údajmi. Ani táto funkcia ešte nie je dostupná pre každého a postupne sa bude objavovať.