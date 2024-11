Vyťahujte sánky, každú chvíľu to začne: Na Slovensku napadne aj 20 cm snehu, príde však aj niečo horšie

Martin na bielom koni sneh nepriniesol, no po týždni sa všetci milovníci zimy konečne dočkali. Na Slovensku do pár hodín začne výdatne snežiť, dokonca už aj v nížinách. Ako dlho sa však pokrývka udrží, je otázne.

Na väčšine Slovenska sa môže vo štvrtok ráno tvoriť poľadovica. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji s ňou treba počítať až do večera. Od večera tiež platia na celom Slovensku výstrahy pred snežením, miestami aj pred vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstrahy pre celé Slovensko

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 10.00 h v celom Trenčianskom a Košickom kraji, tiež v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec a Piešťany. Meteorológovia varujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru.

Od 23.00 h platí na celom území Slovenska prvostupňová výstraha pred snežením, platí až do piatka (22. 11.) doobeda. Zároveň je od 21.00 h vydaná výstraha pred vetrom v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Rovnako platí až do piatka. Od 18.00 h treba počítať aj s vetrom na horách, a to v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

Počasie sa dnes počas dňa výrazne zhorší, prinesie sneženie aj silný vietor, ktorý bude najvýraznejší najmä na juhozápade krajiny. Ako informuje iMeteo, príde snehová fujavica, tvoriť sa môžu snehové záveje aj snehové jazyky.

Dá sa povedať, že v priebehu dneška a zajtrajška zažijeme prvú väčšiu snehovú kalamitu. „Najnovšie prepočty numerického modelu ICON dokonca pridali na očakávanom množstve snehu. Podľa aktuálnych predpovedí by malo na našom území napadnúť od 5 do 10 cm snehu. Viac snehu získajú južné návetria Javorníkov, Strážovských vrchov a Vihorlatu, kde napadne do 15 cm snehu. Najviac snehu by malo napadnúť v oblasti hôr Banskobystrického kraja, kde sa očakáva až do 20 cm čerstvého snehu,“ píše iMeteo.

Výdatné sneženie a silný vietor

Teploty budú klesať, pohybovať sa budú pri nule, no už počas dňa zažijeme prvé mínusové teploty, ktoré budú ešte klesať počas noci. Zatiaľ však nepôjde o žiadne zásadné poklesy.

Sneženie začne naberať na intenzite okolo 20:00 až 21:00. Nasneží aj na juhozápade, čo sa týka Bratislavy, zrejme len vo vyšších polohách. Na západe Slovenska treba rátať aj so zmiešanými zrážkami a teda aj s dažďom. „Najvýdatnejšie by na Slovensku malo snežiť medzi 1:00 až 4:00, kedy by dokonca mohla intenzita sneženia dosiahnuť viac ako 4 cm za hodinu. Na južných návetriach v Banskobystrickom kraji by to dokonca mohlo byť aj viac,“ dodáva iMeteo.

Počas noci sa bude vyskytovať aj silný vietor, ktorý vytvorí poriadnu snehovú fujavicu. „Poryvy vetra sa očakávajú v nižších polohách do 20 m/s, avšak v oblasti hôr môže vietor dosahovať rýchlosť až okolo 30 m/s.“

Pozor si dávajte najmä na cestách, a to počas večera, noci, no hlavne počas zajtrajšieho rána. Rátať treba aj s možnými výpadkami elektrickej energie.