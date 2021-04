Vyšetrovanie smrti Milana Lučanského skončilo. Komisia prišla s jasnými závermi, čo presne sa stalo

Správa špeciálnej komisie, zriadenej na vyšetrenie okolností smrti bývalého prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského, dostáva v týchto dňoch finálnu podobu. Dnes informovali o záveroch kontrolnej komisie.

Komisiu, pozostávajúcu zo 17 členov, zriadila za účelom vyvrátenia pochybností o smrti bývalého šéfa polície ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zastúpenie v nej mali okrem koaličných a opozičných poslancov napríklad aj zástupcovia médií, verejnej ochrankyne práv alebo aj zástupca prezidentky.

Ako pred pár dňami uviedol denník Sme, dokument, ktorý má 23 strán, potvrdzuje, že „k samovražde Lučanskému nikto nenapomáhal“. Vyšetrovanie smrti bývalého šéfa polície podľa denníka trvalo tri mesiace. Správa podľa Sme vyvracia aj konšpirácie o jeho predchádzajúcom zranení oka, konkrétne tvrdenia o tom, že by ho niekto zbil. „Ako presne sa Lučanský zranili, stále nie je jasné, keďže bol v tom čase na cele sám,“ uvádza denník. Dodáva, že túto skutočnosť potvrdil aj kamerový záznam. Komisia sa tak musela spoľahnúť na Lučanského tvrdenie, že sa v cele potkol a zranil sa o posteľ. Sme pripomína, že Lučanský bol vo väzbe pre obvinenie v úplatkárskej kauze. Po jeho smrti stíhanie zastavili.

Príčinou smrti bola samovražda

Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. V prvej polovici decembra podstúpil operáciu po tom, ako sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš. Príčinou smrti bolo sebapoškodenie a teda pokus o samovraždu, ktorú Lučanský dokonal. Nikto mu nepomáhal.

Komisia zriadená ministerkou spravodlivosti za účelom objasnenia smrti bývalého šéfa polície Milana Lučanského nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali medializovanú informáciu o tom, že príčinou jeho smrti bola samovražda.

Komisia vychádzala z podkladov, ktoré jej poskytol ZVJS. Prístup mala tiež k všetkým videozáznamom a k výstupom z elektronického monitoringu ciel. „Komisia mala možnosť vypočuť všetkých príslušníkov zboru, ktorí boli v oboch ústavoch v kontakte s Milanom Lučanským, vrátane zdravotného personálu,“ dodal s tým, že komisia nemala prístup k zdravotnej dokumentácii a k informáciám z trestných spisov.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) doplnila, že závery tejto komisie berie veľmi vážne. „Som naozaj presvedčená, že ZVJS si veľmi svedomito plní svoju úlohu, vďaka ktorej my ostatní môžeme pokojne spávať,“ povedala. Doplnila, že záverečná správa bude zverejnená ešte v piatok. „Nemyslím si, že sú tam také skutočnosti, ktoré by mohli zmariť účel trestného konania,“ podotkla. Predseda komisie dodal, že za prijatie správy hlasovalo 14 členov. Proti bol poslanec Marian Kotleba (ĽSNS) a Denisa Saková (nezaradená). Nehlasoval Marián Saloň (Smer-SD).

Príslušníci väzenskej stráže sa nijak neprevinili a nezapríčinili smrť bývalého prezidenta Policajného zboru SR. Komisia tiež vydala niekoľko odporúčaní do budúcna, ktoré by mali byť implementované. To, že bol Lučanský v samoväzbe neprispelo k horšiemu psychickému rozpoloženiu, skonštatovala ombudsmanka. Ministerka Kolíková vyjadrila rodine úprimnú sústrasť, je jej veľmi ľúto, čo sa stalo.