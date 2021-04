Vláda dnes schválila uznesenie, ktorým sa uvoľňujú opatrenia. Pozrite si prehľad, čo platí od pondelka

Slovensko sa presunie do bordovej fázy, v ktorej ešte stále platia prísne opatrenia. Jednotlivé činnosti sú podmienené negatívnym testom, ktorého platnosť je 7 dní.

Vláda dnes prijala uznesenie, ktorým schválila aj niektoré ďalšie zmierňovanie opatrení. Od pondelka sa schválilo zrušenie zákazu vychádzania pre žiakov autoškôl. Príslušnú vyhlášku musí vydať hlavný hygienik, informoval na sociálnych sieťach minister dopravy Doležal.

„Slovensko sa pripravuje na postupné uvoľňovanie opatrení a čiastočný návrat do života. Som presvedčený, že autoškoly dokážu garantovať dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení a mohli by sme ich pri presne stanovených pravidlách otvoriť,” dodal Andrej Doležal.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský bol dnes hosťom v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo. Povedal, že testovať by sa mohlo 2-krát do týždňa a to tam ,kde je veľká koncentrácia ľudí, napríklad v školách a firmách. Testovacia stratégia sa však má meniť, je to ale otázka týždňov, dovtedy teda pokračujeme podľa COVID automatu. Čakáreň na očkovanie sa zatiaľ pre všetkých nad 18 rokov nespustí.

Ďalšie informácie z prijatého uznesenia budeme aktualizovať.

Od pondelka 19. apríla sa uvoľňuje nasledovné, všetko za prísnych hygienických opatrení:

otvoria sa všetky obchody a služby, povinný bude test a 15m2 na osobu

pohyb v prírode mimo okres s testom

otvoria sa kostoly, na osobu 15m + test

šport v exteriéri do 6 osôb + test

zoo, múzeá, botanické záhrady + test

knižnice + test

hotely, penzióny- bez reštaurácií + test

Niektoré výnimky udelil aj hlavný hygienik

Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vybraných situáciách zmierňujú. Rúško už nebude povinné v exteriéroch, ak ste s osobami z jednej domácnosti alebo ste od ostatných vzdialení aspoň na 5 metrov. V interiéroch môžu namiesto respirátorov nosiť rúška všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.

Podobne je to na pracovisku u zamestnancov, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu. Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.

Mení sa režim na hraniciach

Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény sa upravia. Osoby, ktoré od pondelka 19. apríla od 6:00 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska nebudú musieť ísť do karantény v prípade ak:

absolvovali očkovanie proti COVID-19 a u mRNA vakcíny (napr. Moderna, Pfizer/BioNtech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky

ak osoba prekonala COVID-19 a bola zaočkovaná do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky

ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami

Osoby prichádzajúce z týchto krajín sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR registrovať cez formulár ehranica. Potvrdením o registrácii sa musia vedieť preukázať na požiadanie. Tiež musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín alebo negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Prichádzajúci z menovaných krajín sa musia podrobiť izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19. Tento test možno podstúpiť kedykoľvek, netreba čakať osem dní od návratu zo zahraničia. U detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácia ukončuje zároveň so skončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.