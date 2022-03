Vyše 16 600 kilometrov preletíte za 17 hodín. Aby sa vyhla Rusku, letecká spoločnosť chystá najdlhší let na svete

Rusko vojnovým konfliktom obrátilo proti sebe množstvo krajín. Niektoré premenúvajú produkty, ktoré mali pôvodne názov, ktorý súvisel s Ruskom. Ako sme vás nedávno informovali, rebrandom prešla napríklad aj slávna značka vodky Stolichnaya. Letecká spoločnosť Cathay Pacific sa zas rozhodla, že v snahe vyhnúť sa Rusku zavedie už čoskoro ten najdlhší komerčný let na svete.

Let potrvá takmer 18 hodín

Letecká spoločnosť Cathay Pacific plánuje najdlhší komerčný let na svete z New Yorku do Hongkongu. Namiesto Atlantického oceánu budú lietadlá spoločnosti prelietať ponad Tichý oceán, informuje The Guardian. Let bude trvať 17 hodín a 50 minút a počas neho lietadlo prekoná vzdialenosť 16 668 kilometrov.

Prvý takýto let by sa mal uskutočniť už 3. apríla. Prekoná tak let spoločnosti Singapore Airlines z juhovýchodnej Ázie do New Yorku dlhý 9 534 kilometrov, ktorý trvá 18 hodín. Cathay Pacific sa odmieta vyjadriť ku konkrétnym dôvodom, pre ktoré sa vyhýba ruskému vzdušnému priestoru, cez ktorý už v minulosti lietala. Avšak viacero leteckých spoločností krátko po začatí vojny zrušilo lety do Moskvy a ďalších ruských miest.

Rusko uzavrelo vzdušný priestor pre viacero krajín

Aj samotné Rusko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre viacero európskych krajín a Britániu. Ak sa Cathay Atlantic podarí získať všetky potrebné povolenia, bude prelietať ponad Atlantický oceán, Európu a centrálnu časť Ázie. Letecká spoločnosť sa vyjadrila, že je vždy pripravená prispôsobiť sa a je pripravená presmerovať lety na pohotovostné trasy.

Navyše, transatlantický let bude aj bezpečnejší. V tomto období roka totiž nad Tichým oceánom neraz let ovplyvňuje silný vietor. Lety do Hongkongu však aj teraz čelia problémom a neraz sú rušené kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu, nedostatku pasažierov a kvôli finančným ťažkostiam. Od 1. apríla budú môcť v Hongkongu pristávať lietadlá z USA a z ďalších 8 krajín.