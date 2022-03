Stolichnaya mení názov, prísady bude dovážať zo Slovenska. Ruská vodka už nechce mať s Ruskom nič spoločné

Možno ste už aj vy počuli, že Rusi sú známi tým, že zvládnu vypiť väčšie množstvo alkoholu. Presláviť ich malo najmä pitie vodky. Práve Rusko malo byť domovom známej značky Stolichnaya vodka. Následkom vojny však chce značka zmeniť svoju tvár. Produkty na výrobu alkoholu plánuje dovážať zo Slovenska.

Stolichnaya sa predáva už desiatky rokov

História vodky Stolichnaya siaha poriadne ďaleko. Ako uvádza portál Stoli, mnohí považujú za začiatok jej dlhej a náročnej cesty rok 1938. Práve v tom roku údajne aj vznikol pôvodný recept, podľa ktorého sa vodka vyrába z raže a pšenice. Masová produkcia vodky však začala až neskôr. Na presnom dátume sa zdroje nedokážu zhodnúť, no odhaduje sa, že bola spustená v roku 1946 až 1948.

Ako sa dozvedáme z archívu, prvýkrát sa Stolichnaya začala vyrábať v sovietskom mestečku Tambov. Liehovar vyrábajúci túto vodku sa radí medzi tie najstaršie v bývalom Sovietskom zväze a postupom času sa Stolichnaya preslávila po celom svete. Chváli sa tým, že používa tú najkvalitnejšiu zimnú pšenicu a najčistejšiu vodu pochádzajúcu z ľadovcov. Fermentácia nápoja trvá aj 60 hodín a destiluje sa štyrikrát.

V roku 1972 uzavrel Sovietsky zväz dohodu so spoločnosťou PepsiCo, vďaka ktorej sa vodka začala vyvážať aj do západných krajín. Tá získala aj marketingové práva, na oplátku zas Sovietsky zväz mohol dovážať Pepsi-Colu. Po rozpade ZSSR sa Stolichnaya vyrábala aj naďalej, napríklad aj na Ukrajine. Kým dovtedy bol producentom vodky štátny podnik VVO Sojuzplodoimport, po rozpade zväzu mala prejsť spoločnosť do súkromného vlastníctva.

Miliardár bol nútený Rusko opustiť

V roku 1997 spoločnosť opäť zmenila majiteľa a dostala sa do rúk S.P.I. Group. Tá sa venuje produkcii alkoholu pod 380 rôznymi značkami a distribuuje ho do 150 krajín sveta, píše portál Forbes. Medzi jej najznámejšie značky patrí práve Stolichnaya vodka.

Podľa portálu Insider je jej zakladateľom ruský miliardár Yuri Shefler. Ten bol nútený v roku 2002 ujsť z Ruska do Luxemburska kvôli názorom, v rámci ktorých vyjadroval nesúhlas s prezidentom Vladimirom Putinom. Tvrdí, že Putin sa pokúšal vynútiť si kontrolu nad jeho spoločnosťou. V roku 2001 ruský Najvyšší súd rozhodol, že predaj, ktorý prebehol v roku 1997, bol ilegálny a Shefler dostal zákaz predávať Stolichnayu v rámci Ruska. V roku 2014 zakázali predaj vodky Stolichnaya aj v Holandsku, Luxembursku a Belgicku.

Diskusie o tom, komu vlastne značka Stolichnaya, ktorej sídlo sa medzičasom presunulo do Litvy, patrí, teda prebiehajú už roky. Shefler však trvá na tom, že značka je jeho a je na ňu právom hrdý. Podľa portálu The Independent ale Rusko tvrdí, že značka bola po rozpade Sovietskeho zväzu ukradnutá, napriek tomu, že za ňu miliardár zaplatil.

Vodka mení názov, suroviny bude dovážať zo Slovenska

Po invázii Ruska do Ukrajiny naberá konflikt celkom nový rozmer. Ako totiž informuje portál CNN, Shefler sa rozhodol, že je najvyšší čas na rebranding značky Stolichnaya. Týmto krokom reaguje miliardár na inváziu Ruska na Ukrajinu. Chce, aby bolo jasné, že s takýmto krokom absolútne nesúhlasí a Putinovo správanie v plnej miere odsudzuje.

Názov vodky Stolichnaya, ktorá bola donedávna predávaná ako ruská, sa mení na Stoli. „Osobne som zažil prenasledovanie zo strany Putinovho režimu a zdieľam bolesť, ktorú prežíva Ukrajina a jej obyvatelia,“ vyjadril sa Shefler na adresu súčasného diania prostredníctvom webu Stoli Group. Podľa miliardára sa do takejto formy protestu rozhodla zapojiť celá spoločnosť, vrátane všetkých zamestnancov, ktorí nesúhlasia s násilím.

Putinovo konanie odsúdila značka už v roku 2013

Stoli Group okrem toho oznámila, že nechce využívať žiadne ingrediencie potrebné na výrobu vodky pochádzajúce z Ruska. Namiesto toho ich bude dovážať zo Slovenska. Niektorí majitelia barov sa rozhodli, že vodku Stoli na protest prestanú zákazníkom nalievať. Na niektorých miestach zmizla Stolichnaya aj z regálov v obchodoch. Aj keď takéto protesty majú svoj význam, biznis príliš neovplyvnia. Ročne predaj vodky vynesie približne 7 miliárd dolárov. Ruská vodka predstavuje len malé percento z celkových ziskov.

Podľa portálu NPR však vlastnú verziu vodky Stolichnaya vyrába aj Rusko, predáva sa ale len v rámci krajiny. Rozdiel je badateľný najmä na etikete, na ktorej sa jasne píše, že je vodka vyrobená v Rusku. Toto nie je prvý prípad, kedy sa Shefler snaží odtrhnúť značku Stoli od Ruska.

Tá Putina verejne odsúdila aj v roku 2013 po tom, čo jeho vláda zaviedla drakonické zákony týkajúce sa komunity homosexuálov, píše portál CBS News. Zákony zakázali akúkoľvek propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov. Každý, kto by sa pokúsil zorganizovať pochod za LGBT komunitu, by čelil mastným pokutám. Výrobcovia vodky sa vtedy rozhodli podporiť práva homosexuálov. Teraz zas podporujú právo obyvateľov Ukrajiny na život v pokoji a v mieri.