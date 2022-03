Jedno pristálo v Európe, majú ich len dve krajiny. Lietadlá „súdneho dňa“ prežijú aj jadrový výbuch

Pred niekoľkými dňami, keď americký prezident Joe Biden navštívil Európu, objavila sa tiež správa o tom, že v rámci delegácie do Európy prišlo aj lietadlo „súdneho dňa“. Ide o špeciálny Boeing, ktorý je špeciálne navrhnutý pre prezidenta a jeho tím v prípade vojnového konfliktu. Podobným lietadlom disponuje aj Rusko.

Správa o spozorovaní lietadla nad Lamanškým prielivom vlastne nebola nijako prekvapivá. Situácia s Ruskom je mimoriadne napätá, a keď sa americký prezident nachádza ďaleko od Washingtonu, lietadlo „súdneho dňa“, z ktorého by dokázal vydávať príkazy aj v prípade vypuknutia jadrového konfliktu, by mu malo byť k dispozícii.

Čo je to lietadlo „súdneho dňa“?

V prípade vojnového konfliktu väčších rozmerov hrozí, že budú nasadené aj jadrové zbrane. Tie okrem iného spôsobujú aj tzv. elektromagnetický impulz (EMP), pri ktorom sa vyradia elektronické obvody. V prípade zasiahnutia bežného lietadla by sa mohlo stať, že zlyhá elektronika, čo je vážny problém.

Práve proti EMP je lietadlo „súdneho dňa“ chránené. Okrem toho však má celý rad ochranných prvkov ako je tepelný štít, tienenie proti radiácii či zlepšenú ochranu riadiacich systémov.

Americký prerobený Boeing

Na svete takýchto lietadiel veľa nie je. Malo by ich byť osem, pričom štyri majú vlastniť USA a štyri zase Rusko. V prípade USA ide o Boeing E-4B.

Toto lietadlo je prerobený Boeing 747-200. Vždy je minimálne jeden z týchto strojov v pohotovosti a má sa nachádzať v blízkosti prezidenta. Ten primárne využíva na prepravu pohodlnejší Air Force One, avšak k dispozícii musí byť aj lietadlo „súdneho dňa“. Mimochodom, Boeing E-4B je z hľadiska nákladov to najdrahšie lietadlo, akým USA disponuje. Jedna letová hodina stojí približne 150-tisíc eur, uvádza Businees Insider.

Prvýkrát boli dve lietadlá zaradené do služby v roku 1974, o rok neskôr pribudlo tretie a v roku 1980 posledné štvrté. Najtypickejším znakom lietadiel E-4B je viditeľný hrb vo vrchnej časti trupu. Ten je veľmi dôležitý, lebo chráni satelitnú anténu určenú na komunikáciu so zemou.

Lietadlo „súdneho dňa“ by malo na oblohe vydržať lietať čo najdlhšie. To Boeing E-4B dokáže a môže lietať prakticky neustále. Samozrejme, potrebuje dopĺňať palivo, čo môže aj počas letu. Otázne však je, či by to bolo, v prípade rozpútaného jadrového konfliktu, možné. Jediným obmedzením je tak mazanie motora, ktoré by sa malo vykonávať raz týždenne a to je limitujúci faktor toho, ako dlho by mal ostať vo vzduchu.

Ruský Iľjušin

Tak, ako majú Američania svoj Boeing E-4B, majú Rusi svoj Iľjušin Il-80. Ako to už býva, kým pri americkej verzii existuje veľké množstvo informácií, pri ruskom Il-80 sú informácie značne okresané.

Rusko by, podobne ako USA, malo disponovať štyrmi strojmi. Podobne ako E-4, aj Il-80 má byť odolný voči EMP, určitej miere radiácie a obsahovať tepelný štít. Z fotografií je tiež zrejmé, že má chránenú satelitnú anténu určenú na komunikáciu so zemou.

Ako píše portál Interesting Engineering, prvé dodávky Il-80 nastali v roku 1987. Prvé pozorovania však pochádzajú až z roku 1992 a je možné, že až vtedy boli zaradené do prevádzky.

Takisto je možné ho tankovať počas letu a obsahuje aj analógové prístroje v prípade výpadku ich elektronických náprotivkov.

Do pozornosti médií sa ruské lietadlo „súdneho dňa“ dostalo v decembri 2020 s nelichotivou správou. Počas údržbových prác sa do neho vkradol zlodej, pričom si z neho odniesol nešpecifikované rádiové zariadenie, ktoré malo hodnotu vyše 10-tisíc eur. Lietadlo tak zjavne nebolo strážené, čo vyvolalo množstvo oprávnených otázok o bezpečnosti.

Minulé leto vyšla tiež správa, že Rusko pracuje na dvoch nových lietadlách Il-96, ktoré majú byť náhradou za súčasné Il-80. Nie je však jasné, kedy budú tieto lietadlá odovzdané ruskému letectvu a zaradené do služby. Je dosť možné, že ich zavedenie sa súčasným konfliktom predĺži či dokonca odloží.