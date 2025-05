Vyrazí vám dych: Do kín dorazil nový film s Nicolasom Cageom. Táto veľkolepá adrenalínová jazda má slušné hodnotenie, 75 %

Chystáte sa do kina, no neviete, aký film si vybrať? Tento víkend ponúka pestrú filmovú nádielku, od mrazivých hororov, cez napínavé trilery až po animované dobrodružstvá pre celú rodinu.

Surfer

Predstavte si idylické miesto, kde slnko páli a vlny lákajú. Ale čo ak sa z rozprávkovej pláže stane bojisko? Nový triler Surfer od režiséra Lorcana Finnegana vás vezme na horúcu jazdu, kde sa z nevinnej hádky stáva nočná mora.

Nicolas Cage, v jednej zo svojich najintenzívnejších rolí posledných rokov, sa vracia na pláž svojho detstva, aby so synom zažil krásne chvíle na vlnách. No narazí na miestnu komunitu surferov, ktorí majú vlastné pravidlá a pre cudzincov tu niet miesta.

To, čo začne ako slovná potýčka, sa rýchlo zmení na neľútostný psychologický aj fyzický boj, v ktorom nejde len o česť, ale aj o prežitie.

Ak máte radi filmy, kde sa napätie dá krájať, Surfer s hodnotením 75 % jednoducho musíte vidieť na veľkom plátne.

Until Dawn

Skupina priateľov si myslela, že ich čaká len ďalší dobrodružný víkend. No keď sa ocitnú v opustenom dome uprostred zabudnutého údolia, rýchlo zistia, že z tohto miesta niet úniku.

Po západe slnka sa ticho mení na desivý rev. V temnote začínajú loviť príšery, ktoré sa nezastavia, kým nezabijú každého z nich. Lenže smrť neznamená vyslobodenie. Pretože obete sa po brutálnej smrti znovu prebúdzajú, aby čelili ešte horším nočným morám.

Nový horor Until Dawn je inšpirovaný hernou predlohou.

Dobrodružstvo na divokom západe

Nezabudli sme ani na detského diváka, tento víkend majú v slovenských kinách premiéru až dva nové animované filmy.

Pripravte sa na veľké dobrodružstvo, ktoré vás zavedie priamo do srdca divokého západu. Mary a Tom, dve odvážne siroty, práve dorazili do Ameriky s jediným snom, nájsť si nový domov. No namiesto pokojného života ich čaká nezabudnuteľná cesta plná napätia, humoru a dojímavých momentov.

Dobrodružstvo na divokom západe je animovaný film, ktorý spája zábavu, akciu a krásne posolstvá o priateľstve a tímovej práci.

Tenisky limitky

Tenisky limitky vás vezmú do sveta, kde aj obyčajná športová obuv skrýva veľké srdce a ešte väčšie sny. Súrodenci Ty a Maxine sú dizajnérske tenisky. Kým Ty sa bojí opustiť pohodlie krabice, Maxine túži po slobode a živote mimo výkladu. Ale keď ich ukradne chamtivý zberateľ, začína sa bláznivá jazda naprieč rušným New Yorkom.

Ak hľadáte animovaný film, ktorý je rovnako štýlový ako dojemný, Tenisky limitky sú tou správnou voľbou, ktorá zaručene zabaví celú rodinu.