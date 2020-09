Vypredávali štadióny a milovali ich milióny fanúšikov: Celovečerák so Spice Girls bol tým najhorším, čo vydali

Ich slávu odštartoval singel Wannabe a tá neutíchla ani po ich náhlom rozpade na sklonku nového tisícročia. Aj keď už dnes oficiálne ako skupina nefungujú, stále sú ako Spice Girls známe a táto nálepka im už zrejme prischne naveky. V čase svojej najväčšej slávy pätica korenistých dievčat vypredávala štadióny po celom svete, získavala ocenenia ako na bežiacom páse a predávala milióny kusov nosičov. Mnohí preto čakali, že ich vlastný celovečerný film bude rovnako úspešný. V podstate sa ale stal presný opak.

Predstavovať azda najznámejšiu dievčenskú skupinu hudobnej histórie je zbytočné. Spice Girls totiž pozná aj ten, čo sa uprostred divokej éry 90s nenarodil, keďže ich hviezda nezhasína ani o dva a pol dekády neskôr. Slávne korenisté dievčatá stihli nahrať tri rádové albumy a na konte majú niekoľko hitov, ktoré rádiá hrajú dodnes.

Ich slávu však nesymbolizovala len hudba. Stali sa tvárami viacerých značiek, plechovky s ich podobizňou predávala Pepsi, nechýbali tričká, lízanky so zberateľskými nálepkami, encyklopédie či dokonca vlastný parfum Impulse Spice. Značka „Spice Girls“ skrátka dokázala predať čokoľvek. Bolo preto otázkou času, kedy jednotlivé členky priamo zaútočia aj na plátna kín či televízny priemysel. Stalo sa tak napokon v roku 1997, no výsledné dielo dielo narazilo na veľký problém. Spice Girls zrazu neboli vnímané ako autorky niečoho kvalitného.

Spice Girls nie sú Beatles

Blížil sa koniec roku 1997 a slávna skupina len mesiac predtým vydala svoj druhý štúdiový album s názvom Spiceworld. Ten bol zároveň predchodcom (takmer rovnomenného) filmu Spice World. Mnohí očakávali rovnaký scenár, ako v prípade albumu – „Spajsky“ mali mať na konte ďalší hit, tentokrát vo filmovom priemysle. Pre fanúšikov aj kritikov išlo o povinnú jazdu a nebolo pochýb, že Spice World vezme kiná útokom. To sa aj stalo – snímka, v ktorej pätica speváčok hrala samé seba sa s finančným úspechom nepochybne stretla. Po kvalitatívnej stránke však išlo o totálny odpad. Aspoň tak o Spice World hovorilo viacero kritikov a svedčia o tom aj recenzie niektorých divákov na webe ČSFD (o tom, ale na záver).

Spice World chcel vyťažiť z už tak obrovskej (a aj napriek tomu neustále sa zväčšujúcej sa) slávy Spice Girls. Tvorovia išli v podstate na istotu – do kín chceli poslať snímku, ktorá po vzore filmu A Hard Day’s Night z roku 1964 o rovnako fenomenálnej skupine The Beatles, predstaví príbeh život slávnej skupiny počas bežných dní, zákulisie toho, čo musia dennodenne absolvovať a vyvrcholenie v podobe veľkolepého koncertu. Narozdiel od Beatles však Spice Girls dostali od kritikov „cez držku“.

Aký (nie) je život celebrít

Hudobná komdiálna snímka mala všetko, čo fanúšikovia chceli – okrem pätice slávnych žien aj hviezdne obsadené vedľajšie úlohy (v snímke sa objavili napríklad Hugh Laurie, Elton John, Meat Loaf, Richard O’Brien, Barry Humphries, Alan Cumming a mnoho ďalších), nechýbali najznámejšie hity z ich tvorby a ukážky toho, aký náročný život slávnych hviezd je. Problémom bolo, že to bolo všetko až príliš pritiahnuté za vlasy.

Spice World mal byť náhľadom do toho, čo všetko musia slávne hviezdy každý deň zažívať a že byť členkou slávnej skupiny nie je len tak. Tvorcovia chceli ukázať a dať fanúšikom šancu spoznať, aké Spice Girls v skutočnosti sú. Ako je však zrejme všetkým jasné, išlo len o marketingový ťah, aj keď aspoň zdanlivú pravdu o tom, aké Spajsky vlastné sú, ukázal. Celé to však je jedna bláznivá jazda plná akože humoru, ktorá s logikou a reálnym životom nemá nič spoločné.

Film začína úspešným vystúpením Spice Girls v televíznom programe Top of the Pops, po ktorom pätica (opäť) nastupuje na dôverne známy nonstop cirkus v podobe fotografovania, nakrúcania videoklipu, rozhovorov, skúšok a chaosu v zákulisí koncertov. Spajsky veru ľahký život nemali, nehovoriac o tom, že každý ich krok sledovali aj neodbytní novinári a paparazzi fotografi, ktorí sa snažili odhaliť akúkoľvek špinu a príčinu ich veľkého (a pre mnohých nepochopiteľného) úspechu.

Odpad, ktorý zarobil stovky miliónov

Film režiséra Boba Spiersa a scenáristu Kima Fullera by ale naopak nemusel byť zlý, keby si zo všetkého nestrieľal a ukázal ozajstný chaos, s ktorým sa na každodennej báze musia celebrity potýkať. Namiesto toho sme sa dočkali divných vtipov, dievčenských stereotypov, zbytočnej sexualizácie, novinárov doslova vychádzajúcich zo záchodových mís či príchodu partie mimozemšťanov, ktorí nedokázali zohnať lístky na ich veľkolepý koncert vo Royal Albert Hall. Čerešničkou toho všetkého je Posh Spice šoférujúca obrovský koncertný obytný autobus naprieč ulicami Londýna.

Spice World však nepochybne hitom bol – pri rozpočte 25 miliónov dolárov sa mu podarilo celosvetovo zarobiť 151 miliónov, vďaka čomu sa stal najzárobkovejším filmom v dejinách, v ktorom účinkovala hudobná skupina.

Prepadákom bol však – ako sme spomínali vyššie – po kvalitatívnej stránke. Kritici film doslova zvozili pod zem. Na Rotten Tomatotes získal len 35 % u kritikov, 45 % u publika, podobné je to aj na tunajšom webe ČSFD, kde má snímka 23 % a patrí jej 292. miesto v rebríčku najhorších filmov.

Spice World však okrem kín vzal útokom aj udeľovanie ocenenia Zlatých malín, kde bol nominovaný v siedmich kategóriách. Napokon si cenu odniesol len v jednej z nich – Spice Girls sa stali Najhoršími herečkami. Snímka zvíťazila aj na Stinkers Bad Movie Awards v kategórií Najhorší film a Najhoršie herečky.

Zlý film dostane pokračovanie

Zaujímavé je, že ani zlé recenzie neodradili produkčný tím od príprav pokračovania. K tomu malo dôjsť o rok neskôr. Po premiére však odišla skupina na turné a po niekoľkých mesiacoch sa Spice Girls rozpadli. Plány s pokračovaním to ale ani tak nestoplo, aj keď pár rokov bolo okolo ďalších presahov slávnej dievčenskej kapely ticho.

V roku 2012 sa na dosky divadiel dostal muzikál Viva Forever!, za ktorým stál produkčný tím úspešného projektu Mamma Mia!. Hral sa od decembra 2012 do júna 2013, ďalšie reprízy sa kvôli kritickému i komerčnému neúspechu nekonali.

Keď sa však minulý rok objavili správy o tom, že Spice Girls sa chystajú na veľké comebackové turné, ohlásil v januári 2019 manažér skupiny Simon Fuller pokračovanie Spice World v podobe animovaného filmu. To vyzerá, že je stále vo výrobe a vzniknúť by malo pod hlavičkou štúdia Paramount Animation. Hlavné postavy by mala nahovoriť pätica speváčok a chýbať by nemali ani pôvodné úspešné hity kapely. Režisér projektu známy nie je, náčrt synopsy hovorí, že Spajsky budú v chystanom animáku superhrdinky.