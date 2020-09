Simpsonovci či Frasier: 10 seriálových spin-offov, o ktorých ste možno ani netušili, že nimi sú

Ako vo svete filmu, tak aj v prostredí televíznych seriálov sa často tvorcovia rozhodnú v prípade úspechu jedného diela vytvoriť k nemu pokračovanie v podobe spin-offu. Toto je desiatka tých najvydarenejších, ktoré by ste mali poznať a o ktorých ste doposiaľ možno ani netušili, že spin-offmi vlastne sú.

Spin-offy sú neodmysliteľnou súčasťou televíznej tvorby. Dalo by sa povedať, že sú na obrazovkách už prakticky od nepamäti, najviac ich však vzniká práve v 21. storočí a môže za to aj rozmach streamovacích služieb. Tie chcú svojim predplatiteľom neustále ponúkať atraktívny a originálny obsah, pričom námety naň často čerpajú už z toho, čo majú v talóne. Samozrejme, ísť musí o úspešný produkt, inak sa k nemu seriálové pokračovanie vyrábať neoplatí.

V televíznej tvorbe môžeme nájsť desiatky úspešných a známych spin-offových projektov, ktoré sa kvalitou často dotiahli na svojho predchodcu. Samozrejme, je ich menej, no aj tak stoja za zmienku.

Ktoré sú tie najlepšie seriálové spin-offy, aké boli divákom ponúknuté ako rozšírenie vysielaného seriálu alebo aspoň ako malá náhrada za zrušený projekt? Vybrali sme desiatku tých, ktoré by mal poznať a vidieť každý seriálový nadšenec.

Better Call Saul (Breaking Bad)

Náš výber začíname vo svete Perníkového tatka, z ktorého vzišiel aj azda najúspešnejší spin-off súčasnosti – Better Call Saul. Ten sa vo svojom deji zameral na obľúbenú postavu právnika Saula Goodmana a príbeh je zasadený do minulosti. Objavujeme tak život Saula dávno predtým, než sa stal právnikom Waltera Whitea.

Prequel spin-off vytvoril Vince Gilligan, tvorca pôvodného Breaking Bad spolu s Peterom Gouldom a aj keď sa tento projekt stretol s diváckym i kritickým úspechom, priveľa prestížnych cien sa mu získať nepodarilo (narozdiel od staršieho a známejšieho brata). Na konte má zatiaľ 50 epizód v celkovo piatich sériách, finále v podobe 13-dielnej šiestej série uvidíme v roku 2021.

Better Call Saul však nie je jediným spin-offom úspešného projektu stanice AMC. Minulý rok vzniklo vďaka streamovacej službe Netflix aj priame pokračovanie Breaking Bad v podobe celovečerného filmu pod názvom El Camino: A Breaking Bad Movie. Zároveň tvorcovia nevylúčili, že by sme sa s postavami z oboch seriálov (teda Breaking Bad aj Better Call Saul) nemali stretnúť aj v ďalších podobných projektoch.

Fear the Walking Dead (The Walking Dead)

Podľa mnohých už má seriál The Walking Dead svoje dobré dni dávno za sebou. To ale neplatí o podstatne temnejšom spin-offe, ktorý síce má nižšiu sledovanosť, kvalitou však svojho predchodcu – a najmä v posledných dvoch sériách – značne prekonáva.

Fear the Walking Dead už svojou úvodnou sériou ukázal, že svet živých mŕtvych má na televíznych obrazovkách čo ponúknuť. Tvorcovia spočiatku chceli ukázať apokalypsu od samotného počiatku a nechať hlavných hrdinov žiť v inom časovom období, ako postavy v TWD. Potom si ale uvedomili, že tým, že zasadia oba seriály do rovnakého obdobia, budú môcť jednotlivé dejové línie navzájom prepájať.

A zatiaľ, čo fanúšikovia TWD tŕpnu, aké ďalšie nelogické zvraty si pre nich tvorcovia pripravia, diváci FTWD sa nemôžu dočkať nových dielov v 6. sérii. Tá na obrazovky dorazí už 11. októbra. Týždeň predtým (teda 4. októbra) odštartuje aj druhý spin-off s názvom The Walking Dead: World Beyond odohrávajúci sa o 5 rokov neskôr ako prvé dva seriálové výtvory. Mimochodom, len nedávno televízia AMC oznámila, že hlavný seriál nadobro skončí 11. sériou v roku 2021. V pláne má ale niekoľko celovečerných filmov a tretí spin-off.

Marvel’s Agent Carter (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.)

Unikátny filmový koncept Marvel Cinematic Universe (MCU) je jedinečný nielen tým, že prepája jednotlivé filmové diela, ale aj seriálové projekty. Tých bolo predstavených hneď niekoľko – Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones a mnohé ďalšie, no tým najhlavnejším z nich bol projekt Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.. Verným fanúšikom ho netreba bližšie predstavovať – každý totiž vie, že agenti tejto tajnej organizácie boli pre celý svet Marvelu mimoriadne dôležití. Seriál sa prvýkrát ukázal na obrazovkách stanice ABC v roku 2013 a u fanúšikov komiksoviek si získal nesmiernu obľubu. Preto niet divu, že práve na tejto stanici (ktorú mimochodom tiež vlastní mediálny gigant Disney) sa diváci a fanúšikovia Marvelu dočkali aj sólo spin-offu pod názvom Marvel’s Agent Carter.

Ten sleduje príbeh agentky Peggy Carterovej (známej aj filmových marveloviek Captain America: Prvý Avenger, Captain America: Zimný vojak, Avengers 2: Vek Ultrona, Ant-Man či Avengers: Endgame), ktorá popri práci pre organizáciu SSR stíha pracovať aj na tajných misiác pre Howarda Starka.

Seriál Agent Carter sa síce dočkal len dvoch sérií (celkovo 18 epizód), no patrí medzi mimoriadne vydarené spin-offy a dokonca aj medzi najlepšie seriály, aké nám boli vrámci konceptu MCU predstavené.

Daria (Beavis and Butt-Head)

Pre súčasnú generáciu mládeže pôjde zrejme o neznámejší produkt televíznej zábavy, pre tých, ktorí vyrastali počas 90. rokov a pamätajú na éru vysielania MTV či kanálu SuperMax ide o mimoriadne citlivú záležitosť.

Animovaný komediálna teenage seriál Daria vysielala svojho času (kedysi) hudobná stanica MTV a ten predstavoval pre mnohých ozajstný klenot. Námet seriálu rozpráva príbeh o introvertnej stredoškoláčke Darii, pre ktorú je jej intelekt stelesnením lúzerstva a neobľúbenosti. Samozrejme, len v očiach jej spolužiakov. Jej vtipne bonmoty, ironické poznámky a suchý homor plný sarkazmu si diváci seriálu obľúbili ešte viac, než seriál, z ktorého pôvodne tento námet pochádza – z kultového animáku Beavis and Butt-Head.

Daria sa dožila len piatich sérií, k tomu ale treba pripočítať aj dva televízne filmy, ktoré verní fanúšikovia istotne videli.

Postava okuliarnatej introvertnej intelektuálky bola v hlavnom seriáli vytvorená ako protiklad k dvom blbým a nesmierne hlúpym chalanom. To sa napokon podarilo a jej samostatný seriál dokázal predchodcu svojím humorom prekonať na míle ďaleko. Bolo to aj pestrosťou jednotlivých postáv, ktoré tvorca Glenn Eichler vytvoril, pričom inšpiráciou mu boli typickí americkí stredoškoláci. A tých zobrazil naozaj skvelo.

Daria sa mimochodom už čoskoro dočká taktiež svojho vlastného spin-offu pod názvom Jodie a sledovať bude príbeh Dariinej, rovnako inteligentnej, černošskej spolužiačky.

Private Practice (Grey’s Anatomy)

Žáner drám z lekárskeho prostredia je vo vysielaní amerických televíznych staníc nesmierne populárny už desaťročia. Zďaleka najúspešnejším projektom v tomto smere je nepochybne dráma Chirurgovia/Klinika Grace (Grey’s Anatomy), ktorá sa teší diváckej priazni už 17 rokov. Práve totoz neho spravilo najdlhšie vysielanú prime-time drámu o lekároch v dejinách televízneho vysielania a preto niet divu, že sa jej domáca stanica ABC sa snaží z nápadu vytrieskať ešte viac. A nielen v Chirurgoch.

Grey’s Anatomy bol natoľko úspešný, že už po troch sériách sa dočkal prvého spin-offu s názvom Private Practice. Tvorkyňa Shonda Rhimes sa v ňom rozhodla vyrozprávať príbeh Addison Montgomery (hrá ju Kate Walsh známa aj z teenagerského seriálu 13 Reasons Why) – skvelej chirurgičky a bývalej manželky Dereka Sheparda (toho hral v GA Patrick Dempsey). Po odchode z nemocnice Seattle Grace prichádza do L.A., kde chce začať celkom nový život. Stretáva sa tu však nielen s novými pacientmi a kolegami, ale aj s ďalšími nástrahami života.

Private Practice na obrazovkách vydržal pod dobu šiestich sérií, seriál potom tvorcovia ukončili, aby mohli priniesť zas ďalší spin-off. Na ten si ale milovníci GA museli počkať o čosi dlhšie. Od roku 2018 vysiela ABC aj seriál s názvom V ohni (Station 19), ktorý je taktiež s Chirurgami spätý, aj keď rozpráva príbeh o požiarnikoch.

Joey (Friends)

Po ukončení kultového sitkomu Priatelia (Friends) dostal každý zo šestice hlavných predstaviteľov ponuku na vlastný seriál, ktorý by rozpracoval ich samostatný príbeh. Jediný, kto sa na to dal nahovoriť, bol predstaviteľ Joeyho, herec Matt Le Blanc.

Sitkom Joey, nech bol akokoľvek lákavý a dokázal aspoň na chvíľku skalných fanúšikov Priateľov odbremeniť od ťarchy, ktorú spôsobila finálna 10. séria, sa na svojho slávnejšieho seriálového predchodcu ani zďaleka nechytal. Joey si síce divákov našiel, nie však dostatok a napokon bol po dvoch sériách zrušený. Je ale prekvapivé, že mnoho priaznivcov Priateľov ani len nevie, že tento spin-off existuje. Pokiaľ vás teda nebaví stále dookola obtáčať desať sérií Priateľov, dajte si Joeyho.

Xena: Warrior Princess (Hercules: The Legendary Journeys)

Čo sledovali decká v 90. rokoch, keď o existencii Game of Thrones vedeli len zarytí nerdi a milovníci fantasy literatúry? Presne tak – najskôr Hercula a potom jeho rovnako slávny spin-off v podobe Xeny, princeznej bojovnice.

Aj keď dnes sa na tento historický fantasy seriál pozeráme s humorom, svojho času išlo o naozaj obľúbený seriál, na ktorom vyrástla väčšina generácie deciek narodených v ére 90s. A kvôli nostalgii by ste si ho mali pozrieť aj vy – bola to naozaj pecka.

Narcos: Mexico (Narcos)

Myslíme, že každému bolo ihneď jasné, že toto tu skrátka musí byť. Jeden z najlepších seriálov, aké Netflix kedy svojim predplatiteľom ponúkol, bol Narcos. Keď sa však príbeh Pabla Escobara vyčerpal, museli tvorcovia nájsť nového narkobaróna. To sa napokon podarilo a vznikol z toho projekt Narcos: Mexico.

Frasier (Cheers)

Azda najúspešnejším spin-offom spomedzi hraných sitkomov je v televíznej histórii nepochybne Frasier. Ten je spin-offom rovnako úspešného predchodcu s názvom Na zdravie (Cheers), ktorý sa s úspechom vysielal v období rokov 1982 – 1992. Keď sa potom Cheers skončilo, hľadal sa spôsob, ako z úspešného seriálu vytvoriť pokračovanie. Podarilo sa to a dokonca veľmi úspešne – Frasier je totiž na čele s Priateľmi najobľúbneješím sitkomom 90. rokov, ku ktorým sa mnohí diváci radi vracajú bez ohľadu na to, akú epizódu práve sledujú.

Frasier však nie je jediným spin-offom, ktorý na základe Cheers vznikol. Televízni tvorcovia to najskôr skúšali aj s projektom The Tortellis, ktorý sa ale s úspechom príliš nestretol – nakrútených bolo len 13 epizód a následne bol sitkom zrušený. No a potom prišiel Frasier…

The Simpsons (The Tracey Ullman Show)

Náš výber končíme najznámejším a najúspešnejším spin-offom, aký bol kedy vytvorený a vysielaný. Možno ste vedeli, možno nie, no Simpsonovci najskôr existovali len ako samostatná sketch-show, ktorá sa vysielala v polminútových epizódach v rámci sitkomu The Tracey Ullman Show.

Je však zaujímavé, že tieto skeče sa s priveľkým pochopením najskôr nestretli. Producenti a vysielateľ Simpsonovcov (televízia FOX) však dnes už kultovému animáku verili natoľko, že sa rozhodli The Tracey Ullman Show zrušiť práve na úkor príbehov o žltých obyvateľoch Springfieldu. A bola to trefa priamo do čierneho – Simpsonovci sa bez prestávky vysielajú až takmer 32 rokov a patria medzi najúspešnejšie mediálne značky na svete.