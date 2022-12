Voda z neho zaliala ulice: V Berlíne prasklo zrejme najväčšie cylindrické akvárium sveta s objemom milión litrov vody

V polyfunkčnej budove DomAquarée v nemeckom Berlíne prasklo v piatok skoro ráno veľkoobjemové akvárium. Voda z neho zaplavila aj ulice v centre mesta, oznámila hovorkyňa berlínskej polície, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

V hoteli, ktorý sa v budove nachádza, bolo okolo 05.45 h počuť veľmi hlasný zvuk. Následne na sa na ulicu zrútili časti fasády budovy DomAquarée.

„Akvárium je poškodené, uniká z neho voda. Situácia v tejto chvíli nie je jasná,“ uviedla miestna hasičská služba na sociálnej sieti Twitter. Zároveň dodala, že na miesto bolo vyslaných 100 hasičov.

DomAquarée sa nachádza na Ulici Karla Liebknechta – hlavnej dopravnej tepne v centre Berlína. Po incidente ju museli uzavrieť. Centrum pre dopravné informácie na Twitteri uviedlo, že na ceste sa nachádza „extrémne veľa vody“.

