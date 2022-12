Video: V londýnskom zábavnom parku došlo k hrozivej nehode. Na kolotoči sa odtrhlo lano

V londýnskom zábavnom parku Winter Wonderland došlo v stredu k hrozivo vyzerajúcej nehode, keď sa na kolotoči, ktorý ľudí vystreľuje do vzduchu, pretrhlo lano. O incidente informuje SkyNews.

V tom čase sa v kolotoči nachádzali dvaja ľudia. Klietka s nimi narazila do veľkého stĺpa a zostala na druhom opornom lane visieť v niekoľko metrovej výške. Personál parku ich však stihol ešte pred príchodom hasičov zachrániť a dostať do bezpečia. „Skontrolovali ich naši zdravotníci a nikto sa nezranil,“ znie vyjadrenie Hyde parku.

🔔 | Slingshot ride snaps at London's Winter Wonderland while two people are trapped inside

Watch below: pic.twitter.com/7l1pxRDW9v

— LADbible (@ladbible) December 15, 2022