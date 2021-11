Veľký prehľad: Odpad je postrachom ľudstva. Ako dlho sa rozkladá jedlo, oblečenie a veci, ktoré bežne používame?

Problémom však nie je iba plast, ale aj mnohé predmety, ktoré denne využívame. Viete, čo sa však stane s odpadom po tom, ako ho vyhodíme? Ako dlho bude trvať, kým sa, či už na skládke odpadov alebo kdekoľvek v prírode, rozloží?

Z hľadiska udržateľnosti spravíte najlepšie, ak všetky veci, ktoré vlastníte, využijete aspoň na 200 %. Až potom príde čas na to, aby ste ich nahradili ekologickejšou verziou. Nahradiť plne funkčný produkt je totiž jednou z najväčších chýb všetkých ľudí začínajúcich s udržateľnejším životným štýlom.

Každá zubná kefka, slamka, škrupina z polystyrénu či pero, ktoré ste kedy použili, sa ešte stále nachádzajú niekde na Zemi. Buď vo svojej pôvodnej podobe, recyklované na iný produkt, alebo sa pomaly rozkladajú na malé kúsky. V prípade plastov sú to mikroplasty.

Ako dlho trvá, kým sa rozloží plast?

Možno si to často neuvedomujeme, ale plast je všade okolo nás. Je vyrobený tak, aby vydržal desaťročia, ak nie stovky rokov. Táto jeho vlastnosť ho predurčuje k tomu, aby bol neuveriteľne užitočný.

Keďže plast sa v obehu nachádza len od roku 1907, v skutočnosti ešte nevieme, ako dlho vydrží. Odborníci odhadujú, že niektoré plasty môžu vydržať stovky rokov, kým sa definitívne rozložia. Dôkazom je aj Great Pacific Garbage Patch – „ostrov“ vznášajúci sa v strede Tichého oceána.

Rozloženie plastov môže vo všeobecnosti trvať 20 až 500 rokov. Prečo je ale toto rozpätie také široké? Rýchlosť rozkladu sa môže dramaticky líšiť v závislosti od mnohých faktorov.

Teplota, vlhkosť, vystavenie slnečnému žiareniu a iným prírodným živlom, prítomnosť alebo nedostatok mikroorganizmov, ale aj faktu, či je objekt zakopaný alebo vystavený pod holým nebom. Už rozumiete, prečo sa skládky odpadov väčšinou nachádzajú na priamom slnku?

Veci, ktoré používame takmer každý deň

Predstav si, že sa ráno zobudíš a zapneš si televízor diaľkovým ovládačom. Baterky, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa rozložia za približne 100 rokov. Pri šálke rannej kávy si zapáliš cigaretu. Aj keď väčšinu z nej vyfajčíš, ostane ti v ruke cigaretový filter. A ten sa bude rozkladať 18 mesiacov až 10 rokov.

Do školy alebo do officu sa odvezieš autom. Ministerstvo prírodných zdrojov Južnej Karolíny odhaduje, že pneumatikám trvá 2000 rokov, kým sa úplne rozložia. Nehovoriac o tom, že pri rozklade kontaminujú životné prostredie o ťažké kovy ako olov, oleje a iné.

V práci si čosi potrebujete vytlačiť. Možno vás bude zaujímať, že atramentové náplne do tlačiarne sa rozkladajú 450 – 1000 rokov. Znovu platí, že kontaminujú životné prostredie mnohými nebezpečnými chemikáliami.

Svoje poznámky si vytlačíte na papier. Teraz si asi poviete, že prírodný materiál sa predsa rozkladá rýchlo. No aj obyčajnému papierovému odpadu to trvá približne 2 – 6 týždňov. A toto je len zlomok z predmetov, ktoré používame na dennej báze a každú minútu nášho života.

Oblečenie z prírodných materiálov

Patríš do skupiny ľudí, ktorí uznávajú jediný prírodný materiál – bavlnu? Odhliadnuc od faktu, že pestovanie bavlny si vyžaduje množstvo energií a nehorázne množstvo vody, ich rozklad je pomerne zdĺhavý.

Bavlnené tričko sa totiž rozkladá minimálne 6 mesiacov. Navyše, sú jedným z najbežnejších predmetov v kategórii takzvaného módneho odpadu. Ľudia s obľubou vyhadzujú staré oblečenie namiesto toho, aby ho darovali, vymenili alebo recyklovali.

A čo iné druhy oblečenia z prírodných materiálov? Tak napríklad, vlnené ponožky po použití ťažko len tak niekomu darujete. Na skládke odpadov sú tak vyhodené približne 5 rokov, kým sa rozpadnú.

Takže najlepšie, čo môžeš urobiť, je naplno využiť to, čo máš aktuálne vo svojom šatníku. Alebo aspoň nakupovať v second handoch a podporiť lokálne podniky zamerané na etickú módu.

Topánky, opasky, peňaženky a iné kožené produkty

Koža síce pochádza zo zvieracích koží, ale nie je to prírodný produkt. Proces činenia zahŕňa ošetrenie pomocou chemikálií. Vyplavuje tak chemikálie a iné toxíny do vody a pôdy a rozkladá sa minimálne 25 rokov.

Ako je to s gumenými podrážkami? Tie, ktoré sú pripevnené k spodnej časti ťažkých topánok, sa rozkladajú viac ako pol storočia. Okrem niekoľkých ekologických značiek prakticky všetky obuvnícke spoločnosti používajú na výrobu podrážok pomaly sa rozpadajúcu syntetickú gumu.

Hygienické potreby sa rozkladajú storočia

Používaš vlhčené obrúsky na rýchle odstránenie make-upu, výmenu plienok pre deti alebo čistenie domácnosti za jediný okamih? Tento skvelý vynález je doslova dvojsečná zbraň. Obsahuje plast na báze polyesteru, ktorý je prakticky nezničiteľný. Preto trvá približne 100 rokov, kým sa rozložia.

Jednorazové plienky sa zo zrejmých dôvodov nedajú recyklovať. Vedeli ste, že priemerné bábätko ich pred učením na nočník použije takmer 10 000? Jednorazové plienky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na skládkach, predstavujú 30 % všetkého biologicky nerozložiteľného odpadu.

Každý rok skončí na skládkach vyše 20 miliárd plienok na jedno použitie. Ich rozklad, podobne ako rozklad jednorazových ženských hygienických potrieb, trvá približne 500 rokov.

Jedlo naše každodenné

Rastlinná hmota sa rozkladá rýchlo. V niektorých prípadoch za menej ako týždeň. To spolu s vynikajúcim obsahom živín obsiahnutých v rozpadajúcej sa rastlinnej hmote robí zo zeleninových odrezkov perfektný kompost. Ovociu to však trvá o niečo dlhšie. Pomaranče či banány sa rozkladajú približne pol roka.

Rybolov ako samostatná kategória

Nylonové rybárske siete sa dajú znova použiť, ale nie je možné ich úplne recyklovať. Ich rozklad trvá približne 40 rokov. Oveľa väčším problémom je, keď sa stratia alebo úmyselne porežú. Vtedy predstavujú veľké nebezpečenstvo pre morské a iné voľne žijúce živočíchy, ktoré sa do nich zapletú vo vode aj na brehoch.

Podľa ministerstva prírodných zdrojov v Južnej Karolíne je monofilový rybársky vlasec obzvlášť nebezpečný. Zachytáva morské živočíchy a iné voľne žijúce zvieratá počas svojej dlhej a pomalej ceste k rozkladu. Hoci monofilné rybárske vlasce môžu byť čiastočne obnovené a znovu použité, nepoužívajú sa tak. Ich rozklad trvá 600 rokov.

Takmer nerozložiteľné

Keďže sa tak ľahko rozbije, ľudia majú tendenciu považovať sklo za krehké. V skutočnosti je to jeden z najodolnejších produktov na Zemi. Aspoň pokiaľ ide o rozklad. Relikvie z najstarších čias sklárstva v roku 2000 p.n.l. v Egypte stále existujú a odborníci sa domnievajú, že sklenenej fľaši by trvalo 1 milión alebo viac rokov, kým by sa sama úplne rozložila.

Američania každoročne vyhodia dostatok hliníkovej fólie na stavbu flotily lietadiel, čo je smutná štatistika z dvoch dôvodov. Po prvé, hliníková fólia je ľahko a úplne recyklovateľná. Po druhé, tenké, skladacie, kovové plechy sa nikdy nerozložia až do úplného rozkladu.

Vo svete odpadu upchávajúceho skládky je polystyrén najrozšírenejší. Veľká časť polystyrénových výrobkov sú jednorazové, takže sa hneď po použití vyhodia.Polystyrén je síce účinný a lacný, no jeho výroba si vyžaduje použitie fosílnych palív a nebezpečných chemikálií. Nie je biologicky odbúrateľný, takže sa nikdy nerozloží.

Len Američania vyhodia každý rok 25 miliárd polystyrénových kávových cupov. Keď vás tento fakt nezaskočil, možno by ste mali vedieť, že je to dostatočná kvantita na to, aby obleteli Zem 436-krát.

Z hľadiska udržateľnosti je dôležité vedieť, ako dlho trvá, kým sa rôzne druhy odpadu rozložia. Svoje úsilie by sme mali zamerať najmä na znižovanie spotreby produktov vytvárajúcich odpadové materiály, ktorých úplné rozloženie trvá dlho.