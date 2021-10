Moderná nízkoenergetická drevostavba na Liptove: Ponúka saunu, presklenú zimnú záhradu a unikátny výhľad na Tatry

Za týmto unikátnym projektom stojí dvojica architektov prestížneho českého ateliéru Prodesi/Domesi Václav Záhradník a Hana Bartoňová. Úžitková plocha tohto rodinného domu na Liptove je 130 m2 a je navrhnutý ako bývanie pre štvorčlennú rodinu. Mierne svahovitý terén umožnil dom otvoriť do okolitej prírody, kde majiteľom ponúka idylický výhľad na pýchu Slovenska – Tatry.

Práve príroda je jedným z dôvodov, prečo je táto stavba taká pôsobivá. Všade, kde sa pozriete, vidíte len dokonalo zelené lúky, monumentálne hory a zmiešané lesy. „Prianím investora, vášnivého skialpinistu, bolo vidieť z domu na Baranec – vrchol Západných Tatier,“ hovorí architekt Václav Záhradníček. A ten rozhodne nie je jediným vrcholom, ktorý z tohto rodinného domu môžete vidieť.

Začlenené do prírody

Moderná drevostavba na Liptove bola starostlivo navrhnutá tak, aby nenarušila prirodzený charakter okolitej prírody. Sedlová strecha je síce plechová, nie škridľová, no svojím tvarom nijako nevyčnieva z davu okolitých chalúp. Drevený obklad je vystavaný z neošetrených prekladaných smrekových dosiek, na ktorých sa časom vytvorí jedinečná patina. Až vtedy v sebe dom zachytí ten správny dedinský vibe.

Práve tieto dva parametre stavbu predurčujú na to, aby bola prirodzene začlenená do všadeprítomnej panenskej prírody. Jedinečným vizuálnym prvkom exteriérového dizajnu je obrovský listnatý strom týčiaci sa neďaleko drevodomu. A kúsok vedľa neho sa vypína krásny ihličnan, ktorý siaha takmer až po vrch sedlovej strechy. Dokonalá idylka!

Tri dominantné materiály

Exteriérovej časti domu dominujú tri základné stavebné materiály – drevo, kameň a plech. Drevo je typickým stavebných materiálom tradičných ľudových dreveníc. V tomto prípade je len nadizajnované v mierne obmenenej forme zloženej z čistých línií, nedbalej finálnej úpravy a v modernom prevedení.

Kameň síce nie je súčasťou drevostavby, ale dotvára charakter dvora. Obrovské skaly lemujúce pozemok dotvárajú rodinnému domu estetiku vysokohorskej chaty. Ako keby si majitelia kúsok nikde nekončiacich vrcholov i svojho hobby priniesli k sebe domov.

No a napokon je to plechová sedlová strecha príznačná pre už existujúce stavby v susedstve. Možno neviditeľným, no sofistikovaným detailom tejto stavby, je aj čierny odkvapový systém. Dômyselne prepája čiernu strechu a okná na poschodí s prízemým. A to nielen farebne, ale aj pomocou vertikálnych línií, pretože sa tiahne rovnobežne pozdĺž bieleho rámu sklenenej steny.

Dvojfarebné okná ako statement prvok

Zaujímavým vizuálnym prvkom sú aj dvojfarebné okná. Aktuálna doba sa vyznačuje minimalistickou architektúrou. Biele domy s čiernymi oknami alebo sivé stavby s bielymi oknami sú súčasťou individuálnych i developerských projektov. Tento dom je však unikát. Všetky klasické okná v pravom zmysle slova sú antracitové (alebo čierne). Avšak, okná bočnej presklenej časti domu, teda zimnej záhrady, sú biele.

Architekti tak vizuálne oddelili tú časť domu, ktorá je určená na bývanie, od kvázi vonkajšej terasy. Terasa tiež disponuje dverami s východom na dvor, respektíve do voľnej prírody. Práve takéto detaily prispievajú k tomu, že daný návrh plní nielen estetickú, ale aj praktickú úlohu.

Otvorený koncept bývania

V súčasnosti sú obľúbeným prvkom novostavieb nadrozmerné okná poskytujúce dostatok svetla v interiéri aj počas zamračených dní. Inak to nie je ani v prípade tejto nízkoenergetickej stavby na Liptove. Dom má klasický obdĺžnikový tvar s vikierom v strede jednej zo stien.

Celá jedna stena okolo tohto malého výbežku je chránená obrovskými oknami. Poskytuje tak tú najlepšiu ochranu pred možnými drsnými podmienkami súvisiacimi s počasím. Najkrajší je však počas zotmenia, keď sa v dome rozsvietia všetky svetlá. Vtedy dom pôsobí útulne a doslova vás pozýva sadnúť si ku kozubu so šálkou horúcej čokolády.

Tento otvorený koncept bývania mi pripomína čaro tradičných domov našich prastarých rodičov s ochodzou alebo gánkom. Keďže takmer do každej izby sa vchádzalo cez samostatné dvere, ľudia chceli mať počas daždivých dní aspoň ako-takú ochranu. Ochodza bola spočiatku otvorená a chránila ju len strecha umiestnená na drevených, neskôr murovaných hranoloch. V neskorších rokoch bola táto ochodza presklená a vytvárala uzatvorenú chodbu so skleníkovým efektom. Podobe ako v prípade tejto drevostavby.

Jednotlivé zóny v rodinnom dome

Na obdĺžnikovom pôdoryse domu je racionálne a dômyselne osadená prízemná spoločenská časť o výmere takmer 60 m2. Tvorí ju vstupná chodba, kúpeľňa so saunou, samostatné WC, technická miestnosť, kuchyňa s jedálňou a obývacia izba. Poschodie je zase navrhnuté ako dokonalá oddychová zóna s dostatkom priestoru pre každého člena rodiny. Nachádza sa tu menšia hala, meditačná miestnosť, spálňa s vlastným šatníkom, detská izba a, samozrejme, nechýba ani kúpeľňa.

Dominantným materiálom interiéru je taktiež drevo. To tvorí nielen obklad na bočných stenách, ale zahŕňa aj priznané trámy na stropoch. Celý interiér tak pôsobí ako jeden súvislý kus dreva, ktorý nás sprevádza od vchodu až po jednotlivé izby na poschodí. Práve tu sa tento minimalistický koncept využitia jediného materiálu prejaví naplno. Zaujímavá je aj ideálna súhra horizontálnych a vertikálnych vrstiev dreva tiahnuca sa po celom interiéri.

Jemným kontrastom k prevahe dreva je niekoľko malých čiernych detailov na prízemí. Stropné či bodové svietidlá, vodovodné batérie a menšie doplnky sú nenápadne vsadené do tohto dreveného monochromatizmu. Vôbec však nepôsobia ako „päsť na oko“. Práve naopak, sú len osviežujúcim prvkom tohto minimalistického konceptu.

Zimná záhrada ako zaujímavý detail

Dispozícia domu vyplýva z logického členenia priestoru okolo stredovej galérie. Takmer polovicu plochy na prízemí tvorí priestranná terasa, ktorá je v prírode obrovskou pridanou hodnotou. Majitelia ju nechali preskliť a vytvorili tak prekrásnu zimnú záhradu.

Je to ideálny priestor určený na relaxáciu po dlhej túre, po fyzicky náročnom skialpe alebo počas dlhých zimných večerov. Takto ju môžu využívať po celý rok. Aj keď im počasie akurát nepraje a vonku zúri búrka, vietor alebo snehová fujavica. Navyše, slnečná energia sa v tejto časti domu akumuluje a prispieva k vyhrievaniu ostatných častí domu.

Príroda všade, kde sa len pozriete, príjemné a tiché prostredie v objatí vrcholov Tatier a úsporný nízkoenergetický štandard. Tento dom je skrátka zosobnením toho, čo si len môžete priať. A ponúka aj čosi navyše. Je minimalistickou stavbou v sofistikovanej verzii vhodnou pre bežných, ale aj pre najnáročnejších klientov. Ateliér Prodesi/Domesi má vo svojom portfóliu hneď niekoľko zaujímavých projektov, na ktoré sa ešte určite pozrieme.