Kaufland otvára prvú plniacu stanicu čapovanej drogérie. Záujem o ekologickejšie nákupy je na Slovensku enormný

Dostupné sú už nejaký čas aj na Slovensku, v posledných mesiacoch sa stávajú aj čoraz obľúbenejšou alternatívou. Reč je o ekologickej a bezobalovej drogérii, rovnako ako o čistiacich prostriedkoch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Aký úspech má nový trend na Slovensku?

V 21. storočí si život bez drogérie a čistiacich prostriedkov predstaviť len ťažko. Už dávno sú súčasťou našich každodenných životov a prinášajú do nich nemalé prínosy. Pracie gély, aviváže, prostriedky na riad, tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély či najrôznejšia kozmetika. Všetky tieto výrobky poznáme v plastových obaloch, ktoré sa v posledných rokoch stali nežiadúcou zložkou spoločnosti.

Plastové znečistenie planéty sa v minulom desaťročí stalo azda najskloňovanejším problémom v oblasti životného prostredia. Možno nepatrí medzi tie najzávažnejšie, spoločnosť ho dokáže ľahko uchopiť, navyše je pomerne jednoduché bojovať za jeho riešenie. Dopyt po znížení plastového odpadu bol aj na Slovensku taký výrazný, že naň nakoniec reagovali aj predajcovia. Trend neobišiel ani drogériu, pri ktorej riešenie nie je zďaleka také jednoduché, ako pri iných výrobkoch.

Od mája aj v prvom Kauflande

Už koncom tohto mesiaca sa možnosť načapovať si vlastnú drogériu objaví aj v obchodnom reťazci Kaufland. Prvú stanicu s čapovanou drogériou na Slovensku otvorí Kaufland v Bratislave na Trnavskej ulici, informuje Denník E. Kaufland bude ekologickejšou cestou ponúkať univerzálny čistič domácnosti, prací gél z mydlových orechov, aviváž a prostriedok na umývanie riadu. Čapovať sa bude do nádob z recyklovateľného plastu, ktoré si zákazník zakúpi raz a vie ich opätovne používať.

8,5 tony produktov od Ecoterra

Na Slovensku napriek tomu už od roku 2017 funguje spoločnosť Ecoterra, ktorá je distribútorom talianskej čapovanej drogérie a kozmetiky viacerých značiek. Všetky produkty sú vyrábané na rastlinnej báze, navyše sú ľahko rozložiteľné v prírode. Neplatí to len pri tých, ktoré si zákazníci môžu priamo v predajniach načapovať do vlastných fliaš. V tomto prípade je príspevok k plastovej planéte prakticky nulový.

Ecoterra je na trhu už tretí rok, nárast záujmu pritom spoločnosť eviduje prakticky neustále od začiatku svojho pôsobenia. „Mesačne predáme priemerne 8,5 tony produktov, toto množstvo sa neustále zvyšuje,“ prezradila nám ešte pred koronakrízou spoločnosť Ecoterra. „Medzi najobľúbenejšie produtky patria všetky čistiace prostriedky, t.j. gély na pranie, aviváže, saponáty na riad, rôzne čističe či prostriedky na umývanie podláh.“

Veľkou výhodou spoločnosti Ecoterra je široký sortiment drogérie, ako aj čistiacich prostriedkov. Celý projekt je založený na myšlienke zero waste a využívaní prírodných a organických surovín. Na Slovensku majú za tri roky pôsobenia už 21 pobočiek.

Plniace stanice spoločnosti dm

Výrazným hráčom na slovenskom trhu s čapovanou a ekologickou drogériou sa minulý rok stala spoločnosť dm. Tá v apríli 2019 spustila projekt plniacich staníc vo vybraných predajniach. Zastúpenie malo každé krajské mesto a aj mesto Poprad. Slovensko sa tak stalo po Rakúsku druhou krajinou v poradí, kde spoločnosť dm takúto ekologickú službu ponúkla. Na začiatok začala spoločnosť dm ponúkať len dva druhy rakúskych výrobkov, a to pracie gély a prostriedky na ručné umývanie riadu. Oba v rôznych variantoch.

„Za 11 mesiacov si zákazníci u nás naplnili 3000 litrov prostriedkov na ručné umývanie riadu a viac ako 7 000 litrov pracích prostriedkov,“ prezradila nám začiatkom marca sortimentová manažérka spoločnosti dm Mária Šimonovičová s tým, že s výsledkami projektu sú takmer rok od jeho spustenia spokojní. „Minimálnu hranicu, ktorú sme mali stanovenú pre štart projektu splnili všetky lokality. Veľmi pozitívne prekvapili predajne v Bratislave a v Trnave, avšak v niektorých mestách sme očakávali vyšší záujem ako je ten reálny,“ komentuje Šimonovičová.

Podľa sortimentovej manažérky spoločnosti dm dokázala ponuka čapovacej drogérie prilákať do predajní aj nových zákazníkov. V predajniach s plniacimi stanicami tak dm eviduje aj vyšší nárast celkových tržieb.

„Kým dotknuté kategórie celoplošne rastú v predanom množstve o 11 %, na filiálkach s plniacou stanicou je ich vývoj na úrovni +20 %,“ hovorí Šimonovičová. „Pracie prostriedky si príde naplniť v priemere 50 zákazníkov na filiálku za mesiac, pri prostriedkoch na ručné umývanie je to 25 zákazníkov na filiálku za mesiac,“ dodáva sortimentová manažérka dm.

Na Slovensku je o ekologickú drogériu a čistiace prostriedky evidentný záujem. Spoločnosť dm plánuje plniace stanice rozšíriť do ďalších 5 predajní, stať by sa tak malo podľa plánov v lete tohto roku. Stanice budú údajne fungovať na mierne odlišnom princípe ako tie existujúce. O zjavnom dopyte má svedčiť napríklad aj petícia obyvateľov mesta Zvolen, ktorí chceli takouto formou upozorniť na vlastný záujem o plniacu stanicu čapovanej drogérie. V dlhodobom horizonte by spoločnosť dm chcela ponuku čapovanej drogérie rozširovať.

Trend čapovanej a ekologickej drogérie je na Slovensku veľmi obľúbený, v ponuke majú takéto výrobky preto aj mnohé ďalšie spoločnosti. Širokú ponuku má napríklad spoločnosť Tiera Verde s desiatkami predajňami po celom Slovensku.