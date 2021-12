Chcete začať žiť udržateľne, no neviete ako? Tieto aplikácie vás naučia, ako správne nakupovať, cestovať či triediť

Či už tomu veríte alebo nie, „doba pandemická“ a „doba klimaticko-kritická“ so sebou prinášajú i množstvo skvelých zmien. Jednou z nich je aj to, že mnohí z nás začali prehodnocovať svoj doterajší životný štýl. Pochopili sme, že matéria nie je jediná vec, na ktorej záleží. Začíname si čoraz viac vážiť nielen naše ťažko zarobené peniaze, ale aj životné prostredie.

Práve tieto zmeny mindsetu idú ruka v ruke s novodobým, no extrémne pozitívnym, trendom udržateľného životného štýlu. Asi každý z nás rozumie tomu, že sme iba planktónom v oceáne a na záchranu našej planéty z klimatickej krízy potrebujeme systémové zmeny. Avšak, ak každý z nás aspoň maličkou troškou priloží ruku k dielu, bude sa nám žiť omnoho zelenšie.

Posun z konzumno-masového na minimalisticky-lokálne môže byť pomerne náročný. Vďaka za výdobytky modernej civilizácie v podobe mobilných aplikácií. Práve tie nám pomáhajú zjednodušiť naše hektické životy a lepšie sa orientovať v zložitej dobe.

Mobilné aplikácie dokážu radikálne uľahčiť aj udržateľnejšie zmeny v našom životnom štýle. Pomáhajú nám žiť uvedomelejšie a ekologickejšie na každodennej báze. Či už sa to týka nakupovania, triedenia odpadu alebo ekologickejšieho cestovania.

Nie že by sme to bez nich nevedeli, no s nimi je náš život omnoho jednoduchší. Namiesto scrollovania a hľadania užitočných informácií na internetoch si jednoducho stiahneme appku a tá nás o všetkom potrebnom informuje. Aké základné aplikácie vám každý deň pomôžu začať žiť vedome a udržateľne?

Nákupné zoznamy

Nejeden prieskum už dokázal, že po bývaní je druhou najnákladnejšou položkou vo výdavkoch slovenskej domácnosti strava. Nákup potravín tvorí približne 20 % výdavkov z celkovej mesačnej mzdy priemerného Slováka či Slovenky.

Myslíte si, že všetko to jedlo skončí na našich tanieroch? Ani omylom. Prieskum OZ Free Food dokazuje, že „na Slovensku sa ročne vyprodukuje odhadom 0,86 mil. ton potravinového odpadu, čo predstavuje asi 163 kg na obyvateľa. Niektoré štatistiky uvádzajú 112 kg vyhodeného jedla na obyvateľa,“ uvádza stránka občianskeho združenia.

Pri nákupe potravín však väčšina z nás robí jednu zásadnú chybu – nakupuje bez nákupného zoznamu. Akokoľvek smiešne a zastaralo to môže znieť, je to pravda.

V prípade smartfónu nám pre tieto účely vynikajúco poslúži jednoduchá aplikácia Notes alebo Evernote. Tieto appky sú mimoriadne jednoduché, no maximálne efektívne.

Pred každým nákupom by sme si mali naplánovať, čo zhruba v aktuálny týždeň chceme variť. Podľa toho si následne vytvoríme nákupný zoznam. Vyhneme sa tak kupovaniu zbytočností, ktoré by sme vôbec nevyužili a v konečnom dôsledku by aj tak skončili v koši. Priamo počas každého nákupu si tak viete odškrtávať jednotlivé položky zo zoznamu.

Naše odporúčanie je usporiadať si nákupný zoznam v poradí jednotlivých oddelení v obchode. A nezabúdajte, že na nákup potravín sa nechodí s prázdnym žalúdkom. Pretože práve vtedy nakupujeme nadmieru toho, čo skutočne potrebujeme.

Mapa bezobalových obchodov

Čo by to bolo za nakupovanie, keby sme sa nerozhodli poňať ho udržateľne, no nie? Ak ste si doteraz mysleli, že nakupovanie bez obalov nie je na Slovensku možné, tak čítajte ďalej. Bezobalových obchodov totiž v posledných rokoch na Slovensku pribúda rýchlejšie ako húb po daždi.

Ich fungovanie je úplne jednoduché. Prinesiete si vlastnú nádobu alebo obal, do ktorých si naberiete to, čo aktuálne vo vašej domácnosti chýba. V bezobalových obchodoch nájdete naozaj všetko. Potraviny, kozmetiku, pracie a čistiace prostriedky a všeličo iné.

Ako ale zistiť, kde nájdete najbližší bezobalový obchod? Pre tento účel síce nemáme appku, ale máme adekvátnu náhradu. Vynikajúci prehľad aj s mapou obchodov po celom Slovensku vytvorila stránka Eco Hero.

V Moje mapy od Google vytvorila zoznam vyše 50-tich zero waste obchodov s potravinami a kozmetikou, ktoré pravidelne aktualizuje. Táto mapa sa môže stať skvelou inšpiráciou pre tvoju vlastnú mapu bezobalových obchodov.

Triedenie odpadu

Azda najmenej, čo môžeme pre udržateľnejší životný štýl urobiť, je adekvátne recyklovať. Viete však, ako správne triediť odpad vo vašom meste? A to nemusí byť akurát jednoduchá úloha, pretože každý jeden vývozca smetí má trošku odlišné pravidlá separovania.

Mobilná aplikácia Green Daily informuje užívateľa, ako sa triedi odpad v jeho meste. Okrem toho ponúka aj informácie o tom, kam odovzdať špecifický odpad. Ukáže vám, kde sa nachádza najbližší zberný dvor či predajňa na odovzdanie starej elektroniky, liekov po dátume spotreby, či použitý kuchynský olej.

Green Daily podporuje zodpovednejšiu osobnú spotrebu a myšlienku radšej veci opravovať, ako vyhadzovať. Naviguje Vás do najbližšej opravovne bicyklov, odevov, obuvi, elektroniky. Ponúkne vám zoznam secondhandov a zero-waste obchodov, kde je možné sortiment nakupovať bez obalov do znovu použiteľných vreciek, či nádob.

Pre podobné účely viete využiť aj aplikáciu Green Bin. Ponúka rady na triedenie odpadu. Ukáže, kde sa nachádza najbližší zberný dvor. Ponúkne možnosť, kde zaniesť starú elektroniku alebo lieky po dátume spotreby.

Zelené cestovanie

Cestovanie je každodennou súčasťou nášho života. Je pravdou, že v aktuálnej dobe väčšina z nás znížila počet najazdených kilometrov na historické minimum. Stále je to však pomerne veľká položka znečisťujúca životné prostredie.

Veľa ľudí sa bez auta nezaobíde. Je to pochopiteľné. Ak patríte do tejto skupiny ľudí, skúste si nastaviť mesačné plány maximálnych najazdených kilometrov a snažte sa ich dodržať.

Zvážte potrebu cestovať autom pri každej príležitosti. Namiesto každodenného cestovania sa v jednej ceste snažte spojiť čo najviac povinností. Pokiaľ je to možné, nedeľte ich na viacero jázd. Ak sa chystáte vydať na dlhšiu trasu, vyskúšajte zdieľanie jázd pomocou BlaBlaCar alebo ShareCar.

Najekologickejšie je, logicky, chodiť peši. Naše povinnosti a situácia nám to však nie vždy umožňujú. Čo však v prípade, že využívate MHD alebo shareovacie bicykle a kolobežky? V porovnaní s cestovaním autom sú to výhodné, rýchle a tiež ekologickejšie spôsoby dopravy. Samozrejme, pokiaľ MHD nemešká. V opačnom prípade je to už o inom.

Cestovanie s využitím MHD vám v každom meste uľahčí mobilná aplikácia. V prípade nášho hlavného mesta je to IDS BK. Integruje všetky druhy dopravy, ktoré Bratislava ponúka. A nielen to. Nájdete v nej mapy, cestovné poriadky, ale aj aktuálne zmeny v doprave, ako výluky spojov a dopravné obmedzenia. Kúpite v nej lístky, mesačníky a zaplatíte všetky poplatky, pričom dohľadáte históriu platieb a pokút.

Podobne funguje aj aplikácia zdieľaných bicyklov BAJK či kolobežiek, napríklad od Boltu. Je len na vás, ktorú spoločnosť a aplikáciu využijete.

K udržateľnému životnému štýlu naozaj netreba veľa. Dôležité je začať. Potom to už ide prakticky samo.