Zachránenej karete obrovskej dali preháňadlá a týždne z nej padali enormné množstvá plastov

To, že sú moria a oceány plné plastov je, žiaľ, známy fakt. Plasty tak putujú aj do morských živočíchov, ktoré ich v domnienke, že ide o potravu, zožerú. Často potom umierajú na zdravotné komplikácie, keď majú žalúdky plné odpadu. A takýto smutný osud by pravdepodobne čakal aj túto karetu obrovskú, ak by sa nedostala do nadácie Mundo Marino.

Kareta sa objavila v rybárskych sieťach pri pobreží argentínskeho mesta Buenos Aires 29. decembra minulého roka. Rybár Roberto Ubieta ju odovzdal nadácii Mundo Marino, ktorá poskytuje prvú pomoc morským plazom uviaznutým v rybárskych sieťach.

Argentínska organizácia však bola znepokojená stavom karety a tak jej urobili röntgen, uviedol IFL Science. Na ňom videli, že korytnačka je doslova plná plastov a bola tak zahájená jej záchrana.

Rozhodli sa pre podávanie prípravkov, ktoré zvyšujú peristaltiku (pohyb tráviaceho traktu). Korytnačka tak začala vylučovať obrovské množstvá plastu.

V priebehu necelého mesiaca z nej vyšlo až 13 gramov plastu, čo sa dá prirovnať k 2 a pol nákupným taškám, či až k 26 kusom slamiek.

Nie je to, žiaľ, ojedinelý prípad. Organizácia iba v priebehu januára riešila prípady ďalších dvoch kariet obrovských. Jedna bola už mŕtva a druhá podobným spôsob vylúčila zo seba časť plastového vrecka.

Karety obrovské sú síce bylinožravce, no hlavne mladšie jedince sú všežravé. Majú radi medúzy, ktoré sa dajú veľmi ľahko zameniť so vznášajúcou sa plastovou taškou. To môže byť pre ne osudné, keďže, ako uvádza štúdia z roku 2018, stačí iba jeden kus plastu a riziko smrti korytnačky vzrastá o 22 %. V prípade konzumácie 14 kusov plastu sa riziko zvyšuje na 50 %.

Ako uvádza Karina Álvarez, biologička v Mundo Marino Foundation, riziko nepredstavuje iba mechanické upchatie organizmu korytnačky, ale spôsobuje aj falošný pocit plnosti v žalúdku a korytnačka tak neprijíma potravu, čo ju oslabuje.

Okrem toho sa v nich rozkladom plastov produkujú plyny, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť potápania.

Spomínaná kareta je našťastie už mimo ohrozenia života a prijíma zelenú potravu, chutí jej šalát či morské riasy. „Na jej stav sa pozeráme optimisticky, postup liečby je priaznivý,“ uviedol veterinárny lekár nadácie Ignacio Peña.