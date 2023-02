Veľká záhada odhalená: Ukázalo sa, čo JLo šepkala znudenému Benovi Affleckovi, ktorého tvár sa stala virálnym meme

Ako sme vás informovali, počas odovzdávania prestížnych cien Grammy mnohých zaujala znudená tvár Bena Afflecka, ktorá sa stala na internete virálnou. Vyzeralo to, že si tento večer vôbec neužíva. Ako uvádza Mail Online, odčítavanie z pier priblížilo, o čom s partnerkou Jennifer Lopez v ten večer spolu komunikovali. Alebo lepšie povedané, aspoň časť z ich rozhovoru.

Objavilo sa množstvo špekulácií o tom, či za spomínaným výrazom Bena Afflecka stáli nezhody medzi dvojicou. Lepšiu predstavu vám možno pomôže urobiť ich krátky dialóg, ktorý sa podarilo zachytiť.

Vyzerá to, že JLo si bola plne vedomá toho, že sa jej partner necíti najlepšie. Potvrdil to aj krátky úryvok z ich rozhovoru, ktorý sa podarilo zachytiť.

Keď si k dvojici prisadol moderátor večera, Lopez Affleckovi v podstate pošepkala, aby „prestal“ a tváril sa milšie. On jej na to odvetil, že to môže skúsiť.

What is J Lo saying? Jlo and Ben Affleck at the #GRAMMYs Where are my lip readers at?! #jlo #BenAffleck pic.twitter.com/NVJt3yQpFL

— A M A N D A (@BasicCaliBetch) February 6, 2023