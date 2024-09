Prvý manžel Jennifer Lopez urobil šokujúce vyhlásenie. Toto bol dôvod, prečo sa ich vzťah skončil, jeho slová vás dostanú

Prvý manžel Jennifer Lopez sa vyjadril o ich manželstve a o tom, prečo sa ich vzťah skončil jedenásť mesiacov po tom, ako sa zosobášili. Jeho slová mnohých ľudí zasiahli.

Ako informuje portál Tyla, 55-ročná speváčka a herečka sa dostala na titulky magazínov po tom, ako 20. augusta ukončila vzťah so svojím štvrtým manželom, hercom Benom Affleckom. Žiadosť o rozvod prišla dva roky odo dňa, kedy mali svoj druhý svadobný obrad. Predtým bola Jennifer vydatá za Crid Judda, Marca Anthonyho a jej prvým manželom bol Ojani Noa, za ktorého bola vydatá v roku 1997.

Bol s ňou na začiatku kariéry

Vtedy sa jej kariéra ešte len rozbiehala a dvojica sa zoznámila, keď Ojani pracoval ako čašník v reštaurácii. Zosobášení boli jedenásť mesiacov. „V skutočnosti nehovorila po španielsky a moja angličtina v tom čase tiež nebola taká dobrá, ale rozprávali sme sa a smiali sme sa spolu,“ povedal. Napriek ich rozchodu sa zdalo, že pár zostal nejaký čas v dobrom vzťahu, neskôr Ojani Jennifer viedol reštauráciu, no pracoval v nej len šesť mesiacov.

Pokúsil sa Jennifer zažalovať

Neskôr sa údajne pokúsil Jennifer žalovať za porušenie zmluvy, ale v roku 2005 od prípadu upustil. V rozhovore prehovoril o začiatkoch jeho vzťahu s Jennifer, pričom prezradil, že bol pri nej pri jej začiatkoch, ale cítil, že je na druhej koľaji, odkedy si viac upevňovala svoj status celebrity. „Bol som tam pre ňu, podporoval som ju a riešil som jej obavy a neistoty.“ Dodal, že si myslí, že bol dobrý manžel, veril v manželstvo a po rozvode mal zlomené srdce.

„Mal som pocit, že keď dostala, čo chcela, už ma viac nepotrebovala.“ Prezradil tiež, že si myslí, že je to práve jej sláva, ktorá spôsobila roztržky nielen medzi nimi dvoma, ale aj medzi jej ďalšími manželmi. Podľa neho je to pre mnohých ľudí proste neudržateľné, no napriek tomu tvrdí, že k nej neprechováva žiadne negatívne pocity. Povedal tiež, že rozvod je ťažký a verí tomu, že to ona aj Ben v poriadku zvládnu. Myslí si však, že by mala zostať chvíľu slobodná, aby našla samu seba.